17. März 2018, 12:37 Uhr Champions League Sevilla wird die Bayern-Spiele durchfeiern

So feierte der FC Sevilla im Mai 2016 seinen bisher letzten internationalen Triumph: Den Titel in der Europa League

Der FC Bayern hatte den FC Sevilla bisher nur ein einziges Mal zu Gast: Im September 1992.

Nun treffen die beiden Vereine im Viertelfinale der Champions League wieder aufeinander, Sevilla hatte sich die Bayern sogar als Gegner gewünscht.

Der Kader in Sevilla ist noch immer von einem geprägt, der den Verein vor einem Jahr verlassen hatte: Ramón Rodríguez Vermejo alias "Monchi".

Monchi hat Sevilla einst so umgekrempelt, dass der Klub zur dritten Kraft des Landes wurde.

Von Javier Cáceres

Als sie in der Nacht zum Mittwoch noch immer nicht ganz glauben konnten, dass sie das große Manchester United ausgeschaltet hatten, legten sich die Offiziellen des FC Sevilla ihren Wunschgegner fürs Viertelfinale der Champions League zurecht. Natürlich sehnten sie sich nach dem AS Rom von Ramón Rodríguez Vermejo alias "Monchi", der lange Jahre ihr Sportdirektor gewesen war und von dem noch die Rede sein wird. Und natürlich wollten sie dem FC Barcelona und Real Madrid aus dem Weg gehen, die hat man in Spaniens Liga fürchten gelernt. Als sie die Lage studierten, landeten sie daher rasch beim FC Bayern, den sie bisher nur ein einziges Mal zu Gast hatten: Im September 1992, als die argentinische Legende Diego Maradona nach seiner mehr als einjährigen Koks-Sperre in Sevilla als Zugang vorgestellt wurde, Spieler wie Lothar Matthäus und Mehmet Scholl standen damals Spalier. Am Freitag kam es dann tatsächlich wie gewünscht. Das Los führte Bayern und Andalusier endlich wieder zusammen.

Der Wunsch der Sevilla-Funktionäre speiste sich nicht aus Nostalgie, sondern aus der Besonderheit der Situation: Es ist das erste Mal seit 1958, dass der FC Sevilla im Viertelfinale des wichtigsten kontinentalen Wettbewerbs des Fußballs steht. Damals schied Sevilla gegen Alfredo Di Stéfanos Real Madrid nach einer 0:8-Hinspielpleite und einem 2:2 im Rückspiel aus. Und nun will man den größtmöglichen Glamour in der Stadt sehen - zumal die Spiele gegen die Bayern im April zwischen den beiden größten Feierlichkeiten Sevillas stattfinden: der Karwoche, in der ganz Spanien auf die ergreifenden Prozessionen mit den barock geschmückten Heiligenbildern blickt und des Todes Christi gedacht wird; und der "Feria", dem berühmten Frühlingsfest, auf dem das Leben gefeiert wird. Also getanzt und getrunken wird, als gäb's kein Morgen.

Dass es kein Morgen gäbe, das dachten sie vor knapp einem Jahr tatsächlich beim FC Sevilla: als der eingangs erwähnte Monchi ankündigte, sich nach Rom verabschieden zu wollen. Rund 17 Jahre lang hatte er seinen FC Sevilla so umgekrempelt, dass der Verein so etwas wie die dritte Kraft des Landes wurde - er war dort vor der Jahrtausendwende Torwart gewesen, hatte mit Maradona, Davor Suker, Diego Simeone und Toni Polster zusammengespielt.

Monchi ist noch immer omnipräsent

Zwar konnte Sevilla auch unter Monchi nie den zweiten spanischen Meistertitel nach 1946 gewinnen. Der Klub gewann aber 2007 und 2010 seine Pokale vier und fünf - und wurde vor allem zu einer kontinentalen Größe. Von 2006 an holte Sevilla fünfmal die (früher Uefa-Pokal genannte) Europa League; zuletzt unter dem heutigen Paris-St.-Germain-Trainer Unai Emery dreimal in Serie (2014, 2015, 2016).

Diese Erfolge waren vor allem dem klinischen Auge Monchis geschuldet, eines begnadeten Scouts und Kaderplaners. Er kaufte Spieler wie Dani Alves, Julio Baptista oder Seydou Keita günstig ein - und verkaufte sie für derart teures Geld, dass Sevilla heute als profitabel gilt. Monchi ist noch immer omnipräsent: Von den Spielern, die Manchester United besiegen konnten, hatte er acht entdeckt. Auch wenn seine Intervention nicht belegt ist, so gilt als sicher, dass er seinem ehemaligen Verein aus dem italienischen Exil zum jetzigen Trainer Vincenzo Montella riet. Dieser war einen Monat vor seiner Anstellung beim FC Sevilla, Ende 2017, beim AC Mailand entlassen worden.

Das Viertelfinale der Champions League Dienstag, 3. April / Mittwoch, 11. April FC Sevilla - FC Bayern München Juventus Turin - Real Madrid Mittwoch, 4. April / Dienstag, 10. April FC Barcelona - AS Rom FC Liverpool - Manchester City Halbfinale: 24./25. April und 1./2. Mai 2018, Finale: 26. Mai 2018 in Kiew.

Der Verpflichtung Montellas war die Entlassung des Argentiniers Eduardo Berizzo vorausgegangen. Berizzo scheiterte beim Versuch, seinen Landsmann Jorge Sampaoli, den heutigen Nationaltrainer Argentiniens, vergessen zu machen. Im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán - 1982 die Stätte der "Nacht von Sevilla", des legendären WM-Halbfinales zwischen Deutschland und Frankreich - litt Berizzo darunter, dass der erste Kader nach Monchi am Anfang unausgeglichen wirkte (und es im Grunde heute noch ist).