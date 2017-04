12. April 2017, 23:39 Uhr Champions League Ronaldo bedankt sich für Bayerns Einladung









Feedback

Anzeige

Der FC Bayern verliert 1:2 gegen Real Madrid und hat nun schlechte Chancen auf das Halbfinale der Champions League.

Robert Lewandowski fehlt dem Team merklich. Arturo Vidal vergibt einen Elfmeter, Cristiano Ronaldo macht beide Tore für Madrid.

Tabelle und Ergebnisse der Champions League finden Sie hier.

Aus dem Stadion von Christof Kneer

FC Bayern gegen Real Madrid: Das klingt wie ein großes Fest. Als solches stand dieses Spiel auch in allen Programmheften, und beinahe nirgendwo fehlte der Zusatz: "vorweggenommenes Finale". Aber angesichts der Ereignisse des Vorabends konnte sich die Stimmung vor dem Spiel noch nicht so recht entscheiden, ob sie denn nun wirklich festlich sein wollte. Der Club Nr. 12 sagte eine geplante Choreografie anderthalb Stunden vor dem Spiel ab, aus "brandschutztechnischen Gründen", wie es hieß, und der Stadionsprecher erklärte den Zuschauern noch mal, wie wichtig es doch sei, sich von einem Anschlag nicht seine normalen Lebensgewohnheiten nehmen zu lassen.

Die Bayern gaben sich vom Anpfiff weg aber große Mühe, bei den Zuschauern das erhoffte Champions-League-Gefühl hervorzurufen, und es dauerte tatsächlich nur 43 Sekunden bis zum ersten Eckball für die Münchner. Nach 2:13 Minuten folgte schon der zweite Eckball, nach 4:03 Minuten gab's den dritten. Verständlicherweise gelang es den Bayern nicht, diesen hohen Rhythmus aufrechtzuerhalten, dennoch konnte zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnen, was für ein unglückliches Spiel den Münchnern nach diesem guten Beginn bevorstand: Einer ordnungsgemäßen Führung folgten ein verschossener Elfmeter durch Vidal (45.+1.), eine gelb-rote Karte für Martínez (61.) - und am Ende eine 1:2-Niederlage durch zwei Ronaldo-Tore, die noch höher hätte ausfallen können, wenn Manuel Neuer nicht noch ein paar Mal exzellent pariert hätte und Sergio Ramos' Kopfballtreffer nicht wegen Abseits (zurecht)

annulliert worden wäre. "In der ersten Halbzeit hatten wir das Spiel unter Kontrolle, es hat aber etwas an Effizienz gefehlt", sagte Trainer Carlo Ancelotti: "Die Unterzahl machte es natürlich schwerer, trotzdem haben wir es noch ganz gut gemacht. Wir leben noch." Etwas nachdenklicher klang Thomas Müller, als er monierte: "Wir waren nach vorne nicht so geil wie sonst. Der Respekt war zu groß." Es wird eine extreme Aufgabe für die Bayern, diesen Rückstand in Madrid noch aufzuholen, auch wenn Reals Trainer Zinedine Zidane anmerkte, es sei nicht ausgeschlossen, dass seine Mannschaft im Rückspiel "noch leiden" könne. Als Erkenntnis dieses Hinspiels muss auch gelten, dass die Bayern für diese Herausforderung unbedingt den an der Schulter verletzten Robert Lewandowski brauchen werden, dessen ballsichere und geschmeidige Spielweise sie da vorne drin nicht ersetzen können.

Ob sie auch ohne Lewandowski Fußball spielen können, wissen die Bayern im Grunde ja gar nicht, sie haben es aufgrund der stählernen Natur des polnischen Mittelstürmers bisher kaum üben müssen. Für Lewandowski rückte erwartungsgemäß der rechtzeitig genesene Thomas Müller in die Sturmspitze, ebenso rechtzeitig war auch Torwart Manuel Neuer von den Verletzten auferstanden.

Anzeige

Abwehrspieler Mats Hummels fehlte den Bayern, Real musste gleich auf zwei Innenverteidiger verzichten, auf Pepe und Varane. Trotz der Ausfälle sahen die Gäste aber überhaupt keinen Grund, demütig zu sein, sie wussten aus sicherer Quelle: Wir sind Real Madrid. Mit dieser königlichen Haltung gelang es den Spaniern, sich von Bayerns stürmischer Anfangsphase nicht irritieren zu lassen. Nach einer Viertelstunde waren die Bayern zwar immer noch die dominantere Elf, aber die Gäste gewannen zunehmend die Kontrolle übers eigene Defensivspiel, und auf der anderen Spielfeldseite dämmerte es sowohl den Münchner Zuschauern als auch den Bayern-Spielern, dass es sich bei diesem Gegner nicht um den HSV oder den FC Augsburg handelte.

Real beteiligte sich nun auch an diesem Fußballspiel, und es störte die Spanier nicht mal, dass Cristiano Ronaldo zum großen Ergötzen der Zuschauer einen seiner Drama-queen-artig zelebrierten Freistöße in den Fanblock donnerte. Für Hohn und Spott gab es aber keinen Grund, denn zwei Minuten später mussten die Bayern schon die außerirdischen Fähigkeiten ihres grünen Männchens im Tor bemühen, um nicht in Rückstand zu geraten: Benzemas Kopfball endete an der Latte, aber auf dem Weg dahin hatte er Kontakt mit Neuers Fingerspitzen.