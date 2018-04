2. April 2018, 10:50 Uhr Champions League Rätsel um Bayerns Schwächen

Trotz der makellosen Leistung gegen Dortmund spricht Mats Hummels anschließend von "ein, zwei Schwächen" der Münchner, verrät aber nicht, wo diese liegen.

In der Bundesliga kann niemand die vermeintlichen Schwächen ausnutzen. Kann es der FC Sevilla im Viertelfinale der Champions League?

Am Samstag brachte Sevilla in der Liga den ungeschlagenen FC Barcelona in arge Bedrängnis.

Von Thomas Hummel

Mats Hummels versuchte, sich mit seinen alten Kollegen aus Dortmund zu solidarisieren. 0:6 hatten die gerade verloren, aber sie sollten sich deshalb nicht zu sehr grämen. Denn: "Wir haben alle sowas schon mal erlebt", sagte Hummels und erzählte: "Ich hatte einmal in der U17 mit Bayern ein ganz fieses 0:5 beim Karlsruher SC." Aber danach sei es Gott sei Dank auch wieder aufwärts gegangen.

Ob diese Erinnerung von Mats Hummels den Dortmundern Trost spendete, sei dahingestellt. Sie sagte eher etwas über die Karriere des inzwischen 29 Jahre alten Verteidigers aus. Es kam nicht häufig vor, dass er eine Pleite in vergleichbarer Höhe verkraften musste, da bleibt dann eben ein sportlicher Unfall in der Jugendzeit hängen. Und wenn nicht alles täuscht, muss Hummels auch in naher Zukunft keine deftige Niederlage fürchten. Was zum einen an der Mannschaft liegt, in der er gerade spielt. Und zum anderen an ihm selbst.

Der FC Bayern hat am Samstagabend gegen den einst größten Rivalen aus Dortmund binnen 45 Minuten klargestellt, wie riesengroß der Unterschied zwischen ihm und dem Rest der Bundesliga heute ist. Klar, die Borussia ist so schwach wie seit Jahren nicht. Doch den Klassenunterschied allein mit den Mängeln der Gegner zu erklären, wäre nur die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte besagt, dass sich die Münchner zu Beginn der Saison-Zielgeraden in toller Form befinden.

Die Abwehr stand felsenfest mit einem bärenstarken Hummels, der wie in besten Dortmunder Zeiten nicht nur Zweikämpfe gewann, sondern sogleich den Hochgeschwindigkeits-Konter einleitete. Im Mittelfeld stimmte die Balance zwischen eisigem Verteidigen (Javi Martínez) und gewandtem Ballverteilen (James Rodríguez). Über die Außen stürmten die Paare links (Alaba/Ribéry) und rechts (Rafinha/Robben) mit Wucht und Tempo. Und vorne lassen die Angreifer Robert Lewandowski und Thomas Müller kaum mehr eine Gelegenheit zum Torerfolg aus. Trainer Jupp Heynckes sah eine "Gala-Vorstellung" seiner Elf. Er konnte es sich sogar leisten, in der Halbzeit der Mannschaft anzuweisen, das Tempo ein wenig rauszunehmen. Schließlich steht am Dienstag das Hinspiel in der Champions League beim FC Sevilla an.

Keine Bundesliga-Mannschaft kann Bayerns vermeintliche Schwächen aufdecken

Da verwunderte es, als Hummels danach erklärte: "Wir sind nicht perfekt, bei weitem nicht." Wie bitte? "Wir haben ein, zwei Schwächen, die wir kennen. An denen arbeiten wir." Wo genau die liegen, hat er nicht verraten. Für die Öffentlichkeit sind sie in der Bundesliga jedenfalls kaum bis gar nicht zu erkennen, was schlichtweg daran liegt, dass weit und breit kein Gegner diese vermeintlichen Schwächen aufdecken und nutzen kann. Womit die Münchner beim einzigen echten Fragezeichen angelangt sind: Sie wissen nicht, wie die Mannschaft reagiert, wenn ein Gegner tatsächlich ernsthafte Gegenwehr leistet. Wenn er aufgrund seines Könnens den Spielern anspruchsvolle Aufgaben stellt.

Kann der FC Sevilla so ein Gegner sein? Die Münchner Spieler überholten sich fast gegenseitig, um vor den Spaniern zu warnen. "Meine Mannschaft weiß, dass wir eine überdurchschnittliche Leistung brauchen", erklärte Trainer Heynckes. Arjen Robben kündigte "ein heißes Spiel" an. Und Hummels weissagte: "Mit allem unter einer verdammt starken Leistung werden wir verlieren."