6. März 2018, 22:40 Uhr Champions League Paris scheitert im Luxusduell

Real Madrid kommt gegen Paris St. Germain im Achtelfinale der Champions-League weiter, weil Trainer Zidane erneut den richtigen Plan mit seiner Aufstellung hat.

Beim 2:1 in Paris können sich die Madrilenen auf Altbewährtes verlassen.

Titelverteidiger Real Madrid hat zum achten Mal in Folge das Viertelfinale der Champions League erreicht. Das Team um Weltfußballer Cristiano Ronaldo und Weltmeister Toni Kroos gewann nach dem 3:1-Hinspielsieg auch das Rückspiel bei Paris St. Germain mit 2:1 (0:0) und darf damit vom dritten Triumph in der Königsklasse in Serie träumen.Ronaldo (51.) brachte Real in Führung, Edinson Cavani (70.) glich aus.

Für die Entscheidung sorgte Casemiro (80.), da war Paris nach Gelb-Tot gegen Marco Verratti (66.) schon in Unterzahl.Kroos wurde bei den Königlichen nach überstandener Knieverletzung in der 71. Minute eingewechselt, Weltmeister Julian Draxler bei Paris fünf Minuten später gebracht. Nationaltorhüter Kavin Trapp kam bei PSG nicht zum Einsatz.

Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool problemlos das Viertelfinale der Champions League erreicht. Dem englischen Premier-League-Club genügte am Dienstagabend beim 0:0 gegen den FC Porto an der heimischen Anfield Road ein kontrollierter Auftritt zum Einzug in die nächste Runde der Fußball-Königsklasse.

Das Hinspiel hatten die Reds in Portugal mit 5:0 gewonnen.Trainer Klopp bot trotz des klaren Vorsprungs weitgehend seine beste Besetzung auf, darunter auch die deutschen Profis Emre Can und Torwart Loris Karius. Stürmerstar Mohamed Salah wurde allerdings erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Neben Liverpool können aus England auch noch Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur und der FC Chelsea in der Champions League weiterkommen.