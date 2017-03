16. März 2017, 12:00 Uhr Champions League Nacht des Schreckens für Guardiola









Feedback

Anzeige

Trotz eines 5:3-Siegs im Hinspiel scheidet Manchester City im Achtelfinale der Champions League gegen den AS Monaco aus.

Der Auftritt der Mannschaft von Pep Guardiola wirft Fragen auf. Der Kader braucht dringend eine Sanierung.

Hier geht es zu den Ergebnissen der Champions League.

Von Sven Haist

Am Persischen Golf kennt Manchester City sich bestens aus. Sobald der Spielplan der Citizens eine Lücke aufweist, nimmt der Verein aus dem Nordwesten Englands die etwa siebenstündige Reise von Manchester ins Emirat Abu Dhabi auf sich, um von den subtropischen Klimaverhältnissen zu profitieren. Das war erst kürzlich wieder der Fall, nach dem 5:3 gegen den AS Monaco im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League. Ob die Spieler bei diesen Trips Klubeigentümer Scheich Mansour ehren, einfach nur die Füße hochlegen oder tatsächlich trainieren, weiß keiner so genau.

Was sich sicher sagen lässt: Die Dienstreise zum Rückspiel ins Fürstentum Monaco haben die Spieler offenbar mit einem Besuch im Emirat verwechselt. Anders ist die Gleichgültigkeit nicht zu erklären, mit der sich ManCity aus dem Wettbewerb werfen ließ. Am Donnerstagmorgen vernichteten die englischen Zeitungen den peinlichen Auftritt des Teams. Einen "demütigenden Untergang" sah die Times, das Boulevardblatt Sun schrieb von einer "Defensivkatastrophe". Die Medien auf der Insel sind bekannt für ihre harschen Schlagzeilen, aber auf Citys wie Leistungsverweigerung wirkende Darbietung beim 1:3 im Stade Louis II lässt sich nicht lange genug herumtrampeln.

Das Bemerkenswerte an dieser Champions-League-Saison ist: Die Reichen und Schönen aus der Premier League müssen fast alle zusehen, wie der Titel ausgespielt wird, schon wieder. Schwindelerregende Summen investieren Englands Klubs in nahezu jeder Transferperiode in ihre Kader. Aber in den vergangenen sechs Jahren haben es lediglich fünf Mannschaften ins Viertelfinale der Champions League geschafft. Ausgerechnet Leicester City, das mit kleinem Geldbeutel seine Mannschaft formte und in der Vorsaison Überraschungsmeister wurde, vertritt nun Englands Interessen im wichtigsten europäischen Klubwettbewerb. Sonst wäre es gekommen wie vor zwei Jahren, als die Viertelfinals gänzlich ohne britische Beteiligung auskommen mussten.

Wie gefoltert habe Guardiola teils ausgesehen, schreibt die Times

Anzeige

Andererseits: Ernsthaft interessiert das alles sowieso keinen in England. Am Wochenende gibt es wieder Premier League, das ist die tägliche Botschaft, die Vereine und Fans senden. Die Partie ManCity gegen Liverpool steht an, ein Verfolgerduell an der Tabellenspitze. Klingt gut und bringt ohnehin viel mehr Geld ein, als sich mit der lästigen internationalen Konkurrenz um einen Henkelpokal zu streiten.

Der englische Fußball mag es nicht, wenn ihm andere Länder zeigen, dass die Qualität der Liga nicht ganz so exzellent ist. Schon das 2:10 des FC Arsenal gegen den FC Bayern hat seinen Ruf schwer beschädigt. Da möchte auf der Insel lieber keiner daran denken, wie ein solches Duell für ManCity ausgegangen wäre - wenn schon Monaco dem Tabellen-Dritten in 180 Minuten sechs Treffer einschenkt. Das Aus im Achtelfinale schützt den englischen Fußball und Manchester City also gewissermaßen vor sich selbst. Ärgerlich ist das nur für: Pep Guardiola.

Zum ersten Mal in seiner Trainerkarriere hat der nun den Einzug in die Runde der letzten Acht verpasst. Wie gefoltert, analysierte die Times, sah Guardiola teilweise an der Seitenlinie aus, wie er jeden und zugleich niemanden anschrie. Hängengelassen von einer Mannschaft, die nicht mithalten kann mit seinen Fähigkeiten. Die das viele Geld nicht wert ist.

Schamvoll schlug Guardiola mehrmals die Hände über dem Kopf zusammen. Statt nach dem Schlusspfiff direkt den Ausgang zu suchen, leistete er auf dem Platz Erste Hilfe für seine Spieler. Verstreut und paralysiert lagen sie am Boden. Dass es sich dabei um ein Team handelte, war nur an den gleichfarbigen Trikots zu erkennen.