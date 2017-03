15. März 2017, 17:36 Uhr Champions League Juventus Turin taktiert sich durch Europa









Juventus Turin gewinnt fast jedes Spiel - in der Champions League gegen Porto steht es am Ende 2:0.

Auch in der Serie A gelingt dem Team ein beeindruckender Durchmarsch.

Manche rechnen sich bereits Chancen auf den Titel in der Champions League aus.

Von Birgit Schönau, Turin

Woanders mögen Dramen laufen, heroische Aufholjagden, tragische Niederlagen, sensationelle Überraschungen. Nicht so in Turin, nicht bei den Nachlassverwaltern jener guten alten italienischen Fußballschule, für die Effizienz kein Schimpfwort ist und Minimalismus eine erstrebenswerte ästhetische Kategorie.

2:0 hatte Juventus das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale in Porto gewonnen, gegen Gastgeber, die eine gute Stunde in Unterzahl spielen mussten. Und auch beim Rückspiel im Juventus Stadium mussten die Portugiesen wieder früh auf einen Mann verzichten, weil Maxi Pereira knapp vor der Torlinie die Hand ausstreckte, um den Ball von Gonzalo Higuian abzufangen (42.). Rote Karte - und Elfmeter für Juventus, Paulo Dybala verwandelte lässig. Und dieses 1:0 reichte dann auch schon für den Einzug ins Viertelfinale.

"Worüber reden wir hier eigentlich?"

Fußball-Italien erlebte ein Déjà-vu: Handspiel des Gegners, Elfmeter von Dybala, das war schon am vergangenen Freitag beim Liga-Heimspiel gegen den AC Mailand so gelaufen, mit nachfolgenden Gefühlsausbrüchen, von denen die Portugiesen ergeben absahen. Der Strafstoß gegen Milan hingegen, gepfiffen in Minute 97 beim Stand von 1:1, hatte den Schiedsrichter ins Zentrum wildester Verschwörungstheorien gerückt und die besiegten Spieler regelrecht ausflippen lassen. In der Gästekabine sollen einige Milan-Profis auf den dort ausgestellten Juve-Trophäen herumgetrampelt haben - zum Glück waren die Pokale nur aus Pappe. Die Medien berichteten außerdem genüsslich vom Schriftzug "Vorsicht, Diebe!" an der Wand, offenbar ein spontanes Wut-Graffito, wenn auch künstlerisch nicht besonders wertvoll.

Wie in alten Zeiten debattierte das Land ein ganzes Wochenende lang engagiert über einen Elfmeter - und wie in alten Zeiten spielte Parteienzugehörigkeit mal keine Rolle. Juventino oder Antijuventino, das allein war die Frage, nicht wenige empfanden das angesichts der immer giftiger und unübersichtlicher werdenden politischen Alltagsschlacht als wahre Wohltat. Und dass auch noch Juve-Trainer Massimiliano Allegri sein Wort zum Sonntag sprach, in dem er Fans und Spieler ermahnte, wieder auf den rechten Weg zu finden, "denn im Leben zählen gute Erziehung und Respekt" - das war nachgerade rührend.

"Anstatt mit gutem Beispiel voran zu gehen, gleiten wir immer weiter in den Wahnsinn ab", sagte Allegri, er meinte damit tatsächlich den Fußball. Und dann präsentierte der Trainer nackte Fakten: 23 Ligasiege, ein Remis, vier Niederlagen, 20 Punkte Vorsprung vor dem Tabellensiebten Milan, acht Punkte vor dem Zweiten AS Rom: "Worüber reden wir hier eigentlich?"