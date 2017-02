21. Februar 2017, 11:11 Uhr Champions League Guardiolas Spiel mit der Angst

Sorgen in Manchester: Pep Guardiola trifft mit City auf den gefürchteten AS Monaco.









Pep Guardiola steht beim Champions-League-Spiel gegen AS Monaco an diesem Dienstagabend vor einem entscheidenden Moment seiner Trainer-Karriere in England.

Weil sein Team im Pokal gegen Huddersfield erneut enttäuschte, ist der Coach nervös.

Sein Verhältnis zur Presse ist ähnlich wie in München: kompliziert.

Von Jonas Beckenkamp

Man mag es kaum glauben, aber in Wahrheit ist der Fußballtrainer Josep Guardiola i Sala ein zutiefst verängstigter Mensch. Seine Sorgen kreisen oft um sportliche Dinge, um Unwägbarkeiten des Spiels und manchmal, da trieb ihn auch schon die Vorbereitung auf den linken Verteidiger von Darmstadt 98 schier in den Wahnsinn. Geht er gerne links vorbei? In welchem Winkel senken sich seine Bananenflanken? Und, wenn ja, welche Schuhgröße hat der Mann? Guardiola ist gerne gut vorbereitet, ihm entgeht nichts - aber dummerweise birgt der Fußball viel Überraschungspotenzial.

Den Beweis dafür lieferte am vergangenen Wochenende wieder einmal ein unterklassiger Gegner Guardiolas: Der englische Zweitligist Huddersfield Town, trainiert vom Deutschen David Wagner, wehrte sich nämlich im FA Cup so vehement gegen ManCity, dass es am Ende 0:0 stand. Zur Strafe müssen die großen "Citizens" jetzt ein Wiederholungsspiel gegen die winzigen Huddersfielder bestreiten - aber vorher steht ein noch viel substanziellerer Abend an.

Wie sehr Guardiola Monaco fürchtet

An diesem Dienstag gastiert der AS Monaco zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League in Manchester. Und Guardiola sagt: "Ihre Außenverteidiger spielen wie Stürmer. Und ihre Stürmer sind Krieger, sie sind Killer im Strafraum." Die Herren Valere Germain und Falcao fürchtet Guardiola so sehr, dass man ihm am liebsten seinen Chef-Aufpasser in der Abwehr fit zaubern würde. Doch leider hat Vincent Kompany in dieser Saison erst 115 Minuten gespielt - derzeit plagen den Belgier die Folgen einer Knieverletzung. Guardiola, das lässt sich sagen, steht gegen die Monegassen vor der schwierigsten Prüfung seiner Trainerkarriere in England.

Zwar ist sein Team "Englands größte Hoffnung auf einen Erfolg in der Champions League", wie die Zeitung Guardian feststellte. Doch die Frage ist: Welches City wirft sich an diesem Abend ins Getümmel? Jene verzagte Pokalelf aus der Huddersfield-Schmach? Oder die Elite-Truppe, die zuletzt in der Liga dreimal in Serie siegte? Am Ende einer ohnehin durchwachsenen Woche, in der Guardiolas neuer Liebling Gabriel Jesus sich den Fuß brach und nun ein bis zwei Monate ausfällt, war der Coach bemüht, das vergangene Wochenende verbal aufzuhübschen. "Es war ein Pokalspiel gegen eines der besten Teams der zweiten Liga", betonte er. "Das ist nicht frustrierend."