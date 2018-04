10. April 2018, 23:13 Uhr Champions League Guardiola wird zum entzauberten Magier

Manchester City trifft früh gegen den FC Liverpool, doch dann muss Pep Guardiola von der Tribüne aus verfolgen, wie seine Mannschaft aus der Champions League ausscheidet.

Zur Pause hätte Manchester mindestens mit 2:0 führen müssen, es war die Szene, die Guardiola so erzürnt hatte, dass der Schiedsrichter ihn von der Coaching Zone verbannte.

Die erste Halbzeit war gerade vorbei, da lief Pep Guardiola hektisch auf den Rasen, auf Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz zu, einen Sportlehrer aus Valencia. Guardiola schimpfte, sein Blick hatte etwas Irres, er tippte sich mit dem Zeigefinger auf die Lippen, er schimpfte weiter.

Kurz darauf war er raus. Wenig später war auch Manchester City in der Champions League raus, nach dem 1:2 (1:0) gegen den FC Liverpool im Viertelfinale. Und es war kein Zufall, auch kein Unglück, dass seine Mannschaft ihm folgte.

Was auch immer Guardiola gesagt hatte auf dem Weg in die Kabine, aus ihm hatte der Frust gesprochen und vielleicht die Vorahnung, dass es trotz aller Dominanz, die er mit seinen Mannschaften zu entwickeln vermag, wieder die wichtigen Kleinigkeiten sein werden, die ihn am Ende um die großen Erfolge bringen, Kleinigkeiten wie Schiedsrichterentscheidungen. Lahoz hatte Guardiolas Worte als unsportlich empfunden. Und so saß dieser in der zweiten Halbzeit mit traurigen Augen auf der Tribüne und sah aus der Entfernung, wie seine Elf sich ergab. Weil Liverpool das Hinspiel mit 3:0 gewonnen hatte, ist Manchester City insgesamt mit 1:5 Toren ausgeschieden, so deutlich, wie es vorher kaum jemand zu glauben gewagt hatte.

Im Hinspiel hatte sich Guardiola mit einer zu offensiven Aufstellung verspekuliert und so seinem stärksten Antagonisten aller Trainer, Jürgen Klopp, die Bühne bereitet. Guardiola hatte auch die Fabelsaison mit ManCity aufs Spiel gesetzt, überlegen wird sich die Mannschaft in England demnächst die Meisterschaft sichern.

Doch als City am vergangenen Wochenende auch gegen Manchester United 2:3 verlor und es verpasste, sich den Titel sechs Spiele vor Saisonende zu sichern, war etwas gekippt in der Wahrnehmung des Trainers. Erstmals kritisierten ihn die Zeitungen in England, die seiner Kunst zuvor meist gehuldigt hatten. Guardiolas Mannschaft habe innerhalb von zwei Spielen die Aura der Unbesiegbarkeit verloren, stand in der Times. Es ist davon auszugehen, dass solche Vorwürfe nach dem verpassten Halbfinal-Einzug mit einer der teuersten Fußballmannschaften der Geschichte nun eher nicht abnehmen werden.