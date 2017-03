7. März 2017, 23:25 Uhr Champions League 10:2 für den FC Bayern









Schon wieder 5:1 - die Bayern überrollen den FC Arsenal auch im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League.

Dabei profitieren die Münchner aber von der roten Karte gegen den Londoner Abwehrchef.

Von Claudio Catuogno , London

Carlo Ancelotti, der BayernTrainer, hat also doch nicht an La Coruña denken müssen am Dienstagabend in London. Auch nicht an den FC Liverpool, nicht eine Sekunde lang. Ancelotti stand an der Seitenlinie, draußen auf dem Rasen verwandelte sein Stürmer Robert Lewandowski gerade einen Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 1:1 gegen den FC Arsenal - Ancelotti ballte beide Fäuste. Das war's dann also endgültig: Die Bayern stehen im Viertelfinale der Champions League.

Nicht, dass das eine Überraschung wäre nach dem 5:1 im Hinspiel. Aber hatte Ancelotti nicht mit dem AC Mailand tatsächlich mal einen 4:1-Vorsprung in La Coruña verspielt? Und nicht zu vergessen das legendäre Finale von 2005, als seine Elf noch eine 3:0-Führung gegen Liverpool hergab!

Diesmal hingegen: kein Eintrag im Lexikon der Fußball-Grotesken. Am Ende haben die Bayern auch dieses Rückspiel wieder 5:1 gewonnen durch Tore von Lewandowski, Arjen Robben, Douglas Costa und zweimal Arturo Vidal. Dass ihnen das zumindest am Anfang nicht so leicht von den Füßen ging wie ihre jüngsten Auftritte in der Bundesliga, muss sie nicht beunruhigen: Es hatte auch mit den spezifischen Umständen dieser Dienstreise zu tun.

Ob Wenger bei Arsenal weitermacht, lässt er offen

Im Grunde fanden am Dienstag auf dem Rasen des Arsenal-Stadions ja zwei Fußballspiele gleichzeitig statt. Die Bayern bestritten eines, in dem sie halt schon beim Anpfiff 5:1 führten. Und da konnten sie noch so sehr die alten Geschichten erzählen: Wer mit vier Toren vorne liegt, der nimmt automatisch ein bisschen das Tempo raus. Der geht nicht mehr mit der gleichen Konsequenz ans Werk - selbst wenn der Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge tags zuvor noch versichert hatte, man mache "keinen Betriebsausflug", die Tür sei zwar weit auf, man müsse aber schon noch "seriös und respektvoll durchgehen".

Arsenal wiederum bestritt sein Fußballspiel streng nach jener amtlichen Zählweise, die bei Spielbeginn auch auf den Anzeigetafeln aufleuchtete: 0:0. Zwar klafften im Oberrang der Arena große Lücken - die beim FC Arsenal auch für englische Verhältnisse stattlichen Eintrittspreise haben sich viele Anhänger diesmal lieber gespart. Aber von den Anwesenden wurden zu Beginn jeder gelungene Pass in die Spitze und jeder erkämpfte Eckball bejubelt, als hinge davon die Zukunft dieser Elf ab. Und ein bisschen tut sie das derzeit ja auch in diesem stolzen Klub, in dem seit 1996 der Trainer Arsène Wenger das Sagen hat, was aber gerade angesichts der letzten, doch arg blutleeren Vorstellungen zunehmend als Stillstand empfunden wird. Einen Titel wird Arsenal jedenfalls auch im 21. Jahr unter Wenger wohl nicht gewinnen. Und ob der 67-Jährige nach der Saison weitermacht, lässt er derzeit sehr betont offen.

Die 5:1-Münchner gegen die 0:0-Londoner also: Das war eine Ausgangslage, bei der es zunächst tatsächlich einiges zu bejubeln gab für das heimische Publikum. Vor allem Alex Oxlade-Chamberlain und Theo Walcott machten über ihre rechte Seite Betrieb - meistens stand aber der abgebrühte Bayern-Verteidiger Mats Hummels genau dort, wo die Londoner nach der Lücke suchten, und stellte mit der Ruhe eines alten Seemannes den Fuß in den Passweg oder sprang beim Kopfball 20 Zentimeter höher als alle anderen. Und als Oxlade-Chamberlain in der 10. Minute doch mal frei aufs Tor zustürmte, war der Torwart Manuel Neuer rechtzeitig aus seinem Strafraum geeilt.

So ging das eine ganze Weile, Arsenal rannte an, Hummels verteidigte. Bis in der 20. Minute Walcott seinen großen Auftritt hatte. Sein Schuss strich aus bemerkenswert spitzem Winkel ungefähr mit Warp3-Geschwindigkeit unter die Latte. Viel langsamer kann er jedenfalls nicht gewesen sein, schließlich schaffte es nicht mal der für seine extraterrestrischen Hexenkünste berüchtigte Neuer, die Hände noch rechtzeitig nach oben zu reißen.

Ärgerlich für die Bayern. Ja, gut, klar.