Durch das nächste 5:1 im Rückspiel gegen den FC Arsenal qualifiziert sich der FC Bayern für das Viertelfinale der Champions League.

Auch Real Madrid ist weiter - 3:1 in Neapel.

Bayern München hat mit einem weiteren Tor-Festival zum sechsten Mal in Serie das Viertelfinale der Champions League erreicht, aber erst in der zweiten Halbzeit Glanz verbreitet. Der Fußball-Rekordmeister siegte im Achtelfinal-Rückspiel beim FC Arsenal letztlich zu hoch mit 5:1 (0:1) und erreichte als erstes deutsches Team die Runde der letzten Acht.

Der Treffer des starken Theo Walcott (20.) ließ die Gunners ein wenig Hoffnung schöpfen. Um den Favoriten nach dem 1:5 in München richtig ins Wanken zu bringen, wäre aber mehr nötig gewesen. Entschieden war das Duell, nachdem der Franzose Laurent Koscielny im Strafraum Robert Lewandowski umgestoßen hatte. Der Bayern-Torjäger verwandelte den Elfmeter in der 55. Minute eiskalt und Koscielny erhielt nach Intervention des Torrichters wegen Notbremse die Rote Karte.

Die in Überzahl dann dominanten Bayern brachte der agile Arjen Robben (67.) freistehend in Führung, der eingewechselte Douglas Costa (78.) und Arturo Vidal (80. und 85.) schraubten das Ergenis in die Höhe. Zum vierten Mal ist der FC Bayern damit für Arsenal die Endstation in einem Achtelfinale der Königsklasse.

Real Madrid bezwingt Neapel

Auch Titelverteidiger Real Madrid steht im Viertelfinale. Nach dem 3:1-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel gewannen die Spanier am Dienstag auch das Rückspiel beim SSC Neapel mit 3:1 (0:1). Der Belgier Dries Mertens (24.) brachte die in der ersten Hälfte stark spielenden Italiener in Führung.

Sieben Minuten nach der Pause sorgte Sergio Ramos im Stadio San Paolo mit einem Doppelschlag (52./57.) binnen fünf Minuten für die Entscheidung. Die Tor-Vorlage gab jeweils Fußball-Weltmeister Toni Kroos. In der Nachspielzeit sorgte Álvaro Morata für den Endstand.