1. Mai 2018, 22:40 Uhr Champions League FC Bayern fehlt ein Tor fürs Finale

Gegen Real Madrid geben sich die Münchner kämpferisch - doch das 2:2 bedeutet das Aus in der Champions League.

Bayern-Torwart Sven Ulreich leistet sich einen kapitalen Fehler, die Münchner lassen etliche Chancen ungenutzt und Karim Benzema wird zum Doppeltorschützen in Madrid.

Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen und hier geht es zu allen Ergebnissen der Champions League.

Ein leidenschaftlicher Kampf des FC Bayern ist beim nächsten Champions-League-K.o. gegen Angstgegner Real Madrid unbelohnt geblieben. Beim 2:2 (1:1) fehlte Jupp Heynckes mit dem deutschen Meister am Tag der Arbeit in einem spektakulären Fußball-Spiel ein Tor zum Happy End. Nach einem Blackout von Torwart Sven Ulreich und Corentin Tolisso zum 1:2 konnte der starke James Rodríguez im ausverkauften Bernabeu-Stadion im Halbfinal-Rückspiel nur noch in der 63. Minute ausgleichen. Der Schuss ins Endspiel am 26. Mai wollte nicht mehr glücken. In Kiew kann nun Real Madrid gegen den FC Liverpool oder AS Rom den dritten Titelgewinn nacheinander in der Königsklasse schaffen.

In einem aufregenden Schlagabtausch hätten die Bayern das 1:2 aus dem Hinspiel fast gewendet. Joshua Kimmich (3. Minute) erzielte vor 80 000 Zuschauern die frühe Münchner Führung. Statt Cristiano Ronaldo wurde diesmal der Franzose Karim Benzema (11./46. Minute) mit seinem Doppelpack zum Schrecken der Bayern, die ein weiteres Mal kurz vor dem Endspiel gegen ein Team aus Spanien scheiterten.

In Kürze mehr auf SZ.de