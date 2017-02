22. Februar 2017, 22:46 Uhr Champions League Endlich ein Tor für Jamie Vardy









Feedback

Anzeige

Der FC Sevilla schafft im Achtelfinale der Champions League einen knappen 2:1-Sieg über Leicester City.

Juventus Turin siegt verdient in Porto.

Hier geht es zu den Ergebnissen der Champions League.

Leicester City hat sich in der Champions League trotz schwacher Leistung die Chance auf das Viertelfinale bewahrt. Der Meister von der Insel verlor mit dem ehemaligen Nationalspieler Robert Huth im Achtelfinale beim spanischen Europa-League-Sieger FC Sevilla zwar 1:2 (0:1), hat sich durch das Auswärtstor jedoch eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 14. März geschaffen.

Die Treffer für Sevilla erzielten Pablo Sarabia (25.) und Joaquin Correa (62.). Für Leicester traf Torjäger Jamie Vardy (73.), es war sein erstes Tor seit Anfang Dezember. Die Königsklasse war für das stark abstiegsbedrohte Leicester nach fünf Niederlagen in der Liga in Serie und dem blamablen Aus im FA Cup gegen den Drittligisten FC Millwall (0:1) der einzige Lichtblick in dieser Saison.

Sevilla spielte vor allem in der ersten Halbzeit sehr überlegen. Erst im zweiten Durchgang unterliefen den Spaniern einige Fehler, so dass Leicester zu Chancen kam. Nach einer guten Stunde schien Correa das Spiel mit dem 2:0 entschieden zu haben. Doch Vardy verbesserte Leicesters Ausgangsposition mit einer Direktabnahme aus fünf Metern schlagartig.

Juventus siegt in Porto

Anzeige

Juventus Turin kann indes fürs Viertelfinale der Champions League planen. Das Team um Nationalspieler Sami Khedira gewann nach mehr als einstündiger Überzahl beim FC Porto 2:0 (0:0) und erspielte sich eine glänzende Ausgangsposition für das Rückspiel am 14. März. Beide Tore erzielten Joker: Marko Pjaca (72.) brachte die Gäste fünf Minuten nach seiner Einwechslung in Führung, Dani Alves erzielte zwei Minuten später das 2:0.

Der deutsche Schiedsricher Felix Brych griff mit dem frühen Platzverweis ins Spiel ein, lag bei seiner Entscheidung aber richtig. Zunächst zeigte der Referee Telles in der 25. Minute nach einer rüden Attacke gegen Juan Cuadrado die Gelbe Karte, nur gut zwei Minuten später stieg der brasilianische Verteidiger gegen Stephan Lichtsteiner völlig unnötig an der Außenlinie ein - und musste zurecht vom Platz.