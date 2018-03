13. März 2018, 22:45 Uhr Champions League Ein Einwechselspieler beendet die Träume von ManUnited

Der FC Sevilla gewinnt im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League 2:1 gegen Manchester United - und wirft den englischen Klub aus dem Wettbewerb.

AS Rom erreicht dank eines 1:0 gegen Schachtjor Donezk das Viertelfinale.

Der FC Sevilla hat überraschend Manchester United aus der Champions League geworfen. Der dreimalige Europa-League-Gewinner gewann dank einer starken taktischen Leistung das Achtelfinal-Rückspiel 2:1 (0:0). Es ist das erste Mal, dass der Klub aus Spanien das Viertelfinale erreicht. Im Hinspiel in Sevilla hatte es ein 0:0 gegeben. Dem erst in der 72. Minute eingewechselte Torjäger Wissam Ben Yedder gelang ein Doppelpack (74., 78.) in der Schlussphase. Für den Franzosen waren es die Treffer sieben und acht im laufenden Wettbewerb. Romelu Lukaku (84.) traf für den amtierenden Europa-League-Sieger United.

Vor 74 909 Zuschauern waren die Spanier wie schon im Hinspiel von Beginn an ein ebenbürtiger Gegner. Die Gäste, bei denen die Schalker Leihgabe Johannes Geis erst in der 89. Minute eingewechselt wurde, hatten durch Joaquin Correa, Franco Vazquez und Luis Muriel vor der Pause gute Möglichkeiten.

Edin Dzeko lässt AS Rom jubeln

Trainer José Mourinho hatte erneut zunächst auf Paul Pogba verzichtet, der Franzose kam erst in der 60. Minute aufs Feld. Manchester hatte früh Möglichkeiten zur Führung. Lukaku verpasste bereits in der zweiten Minute die mögliche Führung. Marcus Rashford, der mit seinem Doppelpack am vergangenen Samstag beim 2:1 gegen den FC Liverpool der Mann des Tages gewesen war, prüfte nur drei Minuten später Sevilla-Torwart Sergio Rico mit einem scharf geschossenen Freistoß. Rico hielt auch in der 38. Minute gegen Marouane Fellaini.

Nach der Pause konnte sich Sevilla erneut bei Rico bedanken, in der 52. Minute zeigte er gegen Jesse Lingard eine weitere starke Parade. Glück hatte der Keeper, dass Pogba in der 72. Minue das Ziel knapp verfehlte. Dessen im Hinspiel überragender Kollege David De Gea hatte im zweiten Durchgang zunächst kaum etwas zu tun, da die Mannschaft von Vincenzo Montella sich vorwiegend auf die Defensive verlegte. Dann kam Ben Yedder und traf doppelt. Das 1:2 kam für Manchester zu spät.

AS Rom setzte sich nach dem 1:2 im Hinspiel mit 1:0 (0:0) gegen den ukrainischen Meister Schachtjor Donezk durch. Den Treffer für den Tabellen-Dritten der Serie A erzielte der ehemalige Bundesligaprofi Edin Dzeko in der 52. Minute. Zuvor hatten bereits Titelverteidiger Real Madrid, der FC Liverpool, Manchester City und Juventus Turin die Runde der besten Acht erreicht; das Viertelfinale wird am kommenden Freitag in Nyon ausgelost.