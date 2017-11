22. November 2017, 10:36 Uhr Champions League Dortmunds rätselhafte Verkrampfung









Borussia Dortmund verliert gegen Tottenham und kann jetzt in der Champions League nur noch um den dritten Gruppenplatz kämpfen, der zur Europa League berechtigen würde.

Trainer Peter Bosz ahnt, dass es im Bundesligaderby gegen den FC Schalke schon um seine Zukunft geht.

Von Felix Meininghaus, Dortmund

Kurz nach dem Schlusspfiff rollten die Treuesten der Treuen in der Dortmunder Arena ein Transparent aus, auf dem zu lesen war: "Am Samstag zählt es: Alles für den Derbysieg". Wenige Meter davor versammelte sich die Mannschaft von Borussia Dortmund auf dem Rasen in einer Reihe, um sich gemeinsam mit den Fans auf das Spiel einzuschwören, das im Ruhrgebiet seit Jahr und Tag einen besonderen Stellenwert besitzt.

Wer den Fokus auf diese Szene verdichtete, konnte den Eindruck gewinnen, es sei trotz der Krise noch gut bestellt um das Binnenklima beim BVB. Die Reihen schließen, Kräfte sammeln und einen Jetzt-erst-Recht-Effekt herstellen. Doch ein kurzer Schwenk nach rechts und links offenbarte: So einfach ist es nicht. Rings um das Epizentrum der Dortmunder Fußballkultur herrschte gähnende Leere, die größte Stehplatztribüne der Welt hatte sich in Windeseile zu 90 Prozent geleert.

Nur ein Sieg aus den letzten neun Pflichtspielen, und der auch lediglich im Pokal gegen den Drittligisten aus Magdeburg - das hat Spuren hinterlassen bei der stolzen Borussia. Der BVB taumelt - und fahndet nach Dingen, die irgendwie Erfolg zu versprechen scheinen. Die Suche wurde aber auch gegen Tottenham Hotspur nicht belohnt. Das Spiel ging trotz eigener Führung in der ersten Hälfte noch mit 1:2 Toren verloren. Drei Niederlagen und auch gegen das europäische Leichtgewicht Apoel Nikosia nur zwei magere Unentschieden - der BVB ist in der Champions League krachend durchgefallen. Im abschließenden Gruppenspiel bei Real Madrid geht es für das börsennotierte Fußballunternehmen nur noch darum, den dritten Platz zu sichern, der wenigstens das Überleben in der Europa League garantieren würde.

Unfähig, sich gegen die drohende Niederlage aufzubäumen

All die Symptome der Dortmunder Krise wurden auch an diesem nasskalten Novemberabend offensichtlich. Es fehlen Sicherheit und Leichtigkeit, die das Dortmunder Spiel zu Saisonbeginn auszeichneten, als die Mannschaft mit fulminantem Angriffsfußball auf Rang eins der Bundesliga stürmte. Geblieben ist eine rätselhafte Verkrampfung, die sich in vielen individuellen Fehlern und in einer vollkommenen Unfähigkeit äußern, sich gegen drohende Niederlagen aufzubäumen.

Gegen einen Gegner aus London, der über weite Strecken bieder agierte, verspielten die Dortmunder noch eine 1:0-Führung. "Wir hatten doch alles unter Kontrolle", sagte Nationalspieler Mario Götze achselzuckend, um ratlos hinzuzufügen: "Und dann kriegen wir das Tor. Das darf uns nicht passieren."