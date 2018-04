11. April 2018, 11:11 Uhr Champions League Die traurige Hilflosigkeit des Josep G.

Pep Guardiola scheitert schon wieder früh mit seiner Mannschaft in der Champions League.

Bei der 1:2-Niederlage von Manchester City gegen Liverpool muss der Spanier die zweite Hälfte von der Tribüne aus miterleben.

Von Martin Schneider

In Pep Guardiolas Augen brannte der Zorn. Er lief auf das Spielfeld, drei seiner Spieler standen bei Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz aus Spanien. Guardiola deutete seinen Leuten an: Geht weg - und redete dann selbst auf den Schiedsrichter ein. Seine Augen traten hervor, man sah eine Spur von Wahnsinn, sein Zeigefinger peitschte durch die Luft. Später wird Guardiola sagen, er habe ihn nicht beleidigt. Dann wandte er sich ab, tippte sich mit seinem Finger auf den Mund, aber es war zu spät. Schiedsrichter Lahoz hatte genug gehört, er schickte Pep Guardiola in der Pause auf die Tribüne.

Wenige Minuten später saß er da auf den hellblauen Sitzen des Stadions von Manchester City, dunkler Trainingsanzug, daran die gelbe Schleife, die er sich ansteckt, um Solidarität mit inhaftierten katalanischen Politikern auszudrücken. Jede Wut war weg aus seiner Mimik, er schaute auf das Spiel, das er nicht mehr beeinflussen konnte, und man sah diesen exzentrischen, zuweilen genialen Fußballtrainer, wie man ihn eigentlich noch nie gesehen hat. Pep Guardiola sah traurig aus. Er sah aus wie jemand, der bereute. Er, der immer alles kontrollieren will, wirkte hilflos.

1:2 hat Manchester City das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag gegen den FC Liverpool verloren. Zusammen mit dem 0:3 aus dem Hinspiel bedeutete es das Aus von Guardiola und einen großen Sieg von Liverpool und seinen Trainer Jürgen Klopp.

Die Szene des Spiels, die Guardiola später als entscheidend bezeichnen würde und die seine Raserei entfachte, geschah kurz vor der Pause. Drei Tore hätte Manchester City schießen müssen, um in die Verlängerung zu kommen, und eins hatten sie zu dem Zeitpunkt schon gemacht: Gabriel Jesus traf nach nicht mal 120 Sekunden, ein optimaler Start. Und kurz vor Ende der ersten Hälfte hätte Leroy Sané den zweiten Treffer erzielt. Aber das Schiedsrichter-Team entschied auf Abseits und wie es zu dieser Entscheidung kam, das ist tatsächlich rätselhaft.

Die Szene ging so: Kevin De Bruyne flankte den Ball in den Strafraum, Liverpools Torwart Loris Karius faustete den Ball nach vorne, vom Oberschenkel von Mannschaftskamerad James Milner sprang der Ball zurück auf Leroy Sané. Der schoss das Tor. Doch der Assistent hob die Fahne: Abseits. Der Schiedsrichter pfiff und deutete an: kein Tor. Aber: Der Ball kam zweimal vom Gegner, erst klar von Karius (er faustet den Ball), dann ziemlich klar von Milner, laut Regelwerk kann Sané dann nicht im Abseits gewesen sein.

Es war kein Abseits vor dem vermeintlichen 2:0

Im Fernsehen sah man, wie der Assistent direkt nach dem Heben der Fahne mit dem Schiedsrichter kommuniziert, es schien, als sei er sich nicht sicher, von wem der Ball kam, auch Schiedsrichter Lahoz stand ungünstig, aber allermindestens der Torrichter, der in der Champions League noch zum Einsatz kommt (wo es weder die Torlinientechnologie noch den Videobeweis gibt) hätte Milners Berührung sehen müssen. Alles in allem ein bemerkenswerter Schiedsrichter-Fehler auf diesem Niveau.

Den folgenden Dialog vor der Halbzeitpause mit dem Schiedsrichter gab Guardiola auf der anschließenden Pressekonferenz so wieder: "Ich sagte zu ihm 'Es war ein Tor. Milner hat ihn zu Leroy gepasst' und er sagte 'Ah, von Milner kam der Pass' und ich sagte 'Ja, von Milner und dann ist es kein Abseits.' Darum hat er mich auf die Tribüne verwiesen." Er bezeichnete den Schiedsrichter als "speziell". Er kenne ihn aus Spanien. Er sei ein Typ, der es möge, anders zu sein. Seinen Platzverweis fand er überzogen. "Ich war höflich, ich war korrekt."