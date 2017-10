18. Oktober 2017, 13:02 Uhr Champions League "Der Trainer hat Fingerspitzengefühl"









Der FC Bayern empfängt im dritten Gruppenspiel der Champions League den schottischen Meister Celtic Glasgow.

Es wird nur wenige Veränderungen in der Startformation geben. Für den verletzten Javier Martínez wird wohl Sebastian Rudy spielen.

Die Spieler schwärmen von Trainer Jupp Heynckes. Jérôme Boateng schätzt dessen "Fingerspitzengefühl".

Von Benedikt Warmbrunn

Jupp Heynckes kneift sich mit den Fingerkuppen die Haut zwischen den Augenbrauen zusammen, sein Gesicht läuft rot an, er senkt den Kopf und schließt die Augen. Bekommt er jetzt, am Dienstagnachmittag, am neunten Tag seit seiner Rückkehr zum FC Bayern, das erste Mal einen Wutanfall? Wird er gleich schimpfen, einmal benennen, was geht und was nicht? Heynckes macht die Augen wieder auf. Und fängt an zu lachen. Erst ist es ein Kichern, bald wird es stärker und lauter, Heynckes kann sich kaum halten. Dann hat er sich wieder gefangen.

Auch am neunten Tag von Heynckes' Rückkehr bleibt die Atmosphäre beim FC Bayern so, wie sie sich der Trainer wünscht: ruhig. An diesem Mittwoch (20.45 Uhr) empfängt die Mannschaft im dritten Gruppenspiel der Champions League Celtic Glasgow, und die einzige Herausforderung, die Heynckes vor dieser Partie hat, ist es, einen Ersatz für den verletzten Javier Martínez zu finden (wahrscheinlich, deutet er an, nicht der zuletzt verletzte Arturo Vidal, also eher Sebastian Rudy).

Als sein Gesicht rot anläuft, wird Heynckes gefragt nach Cando, seinem Schäferhund, an dessen Wohlbefinden, sagt der Fragesteller, inzwischen ja die gesamte Republik Anteil nehmen würde. Am vergangenen Freitag hatte Heynckes erzählt, dass Cando seit zwei Tagen nichts mehr gegessen habe, weswegen er ihm als Therapie eine Sprachnachricht verordnet hatte, eingesprochen von ihm, Herrchen Heynckes.

Nachdem er sich wieder gefangen hat, sagt Heynckes: "Cando geht's gut."

Niederlagen in der Champions League seien nichts Neues

Es gibt natürlich wichtigere Themen, auch sportliche. Aber diese Hundstage seit Heynckes' Rückkehr zeigen, wie schnell es dem Trainer gelungen ist, seine eigene Gelassenheit auf die Mannschaft und ein bisschen auch auf den Verein zu übertragen. Zur Erinnerung: Die Partie gegen Celtic ist die erste in der Champions League seit dem 0:3 in Paris, das ein fußballerischer Offenbarungseid war und den tiefen Riss innerhalb der Mannschaft aufzeigte, weswegen es ja zur Beurlaubung von Carlo Ancelotti und der Rückkehr von Heynckes führte. Dieses Spiel ist gerade einmal drei Wochen her.

"Man verliert immer mal ein Spiel in der Champions League, das ist nichts Neues", sagt Heynckes, er erinnert an ein 0:3 in Lyon, im Frühjahr 2001, unter dem Trainer Ottmar Hitzfeld, nach dem der damalige Präsident Franz Beckenbauer in seiner Rede auf dem Bankett den Auftritt mit dem einer "Uwe-Seeler-Traditionsmannschaft" verglich. Außerdem erinnerte Heynckes an ein 0:2 zu Hause gegen den FC Arsenal, im Frühjahr 2013, unter ihm. Zufällig hat er die beiden Niederlagen nicht ausgewählt: In beiden Fällen gewann das Team wenige Wochen später die Champions League.