Champions League BVB und Barcelona scheiden aus

Glücklos in Monaco: BVB-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang.









Der BVB scheitert im Viertelfinale der Champions League an AS Monaco.

Im zweiten Duell setzt sich Juventus Turin gegen den FC Barcelona durch.

Borussia Dortmund ist als letzter Fußball-Bundesligist aus der Champions League ausgeschieden. Der BVB unterlag am Mittwochabend im Viertelfinal-Rückspiel beim AS Monaco mit 1:3 (0:2).

Schon das Hinspiel hatte die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel mit 2:3 verloren. Damit findet erstmals seit 2009 ein Halbfinale in der Königsklasse ohne deutsche Beteiligung statt. Bayern München war am Dienstag an Real Madrid gescheitert.

Kylian Mbappé (3.), Radamel Falcao (17.) und Valère Germain (81.) sorgten in Monaco für klare Verhältnisse. Marco Reus (48.) schaffte nur den Anschlusstreffer für die Gäste. Das Hinspiel vor einer Woche war von der Sprengstoffattacke auf das Team im BVB-Bus überschattet worden.

Juventus wirft Barcelona raus

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Sami Khedira hat sich mit Juventus Turin im Duell gegen den FC Barcelona durchgesetzt und das Halbfinale der Champions League erreicht. Dem italienischen Rekordmeister reichte nach dem 3:0-Hinspielsieg vor einer Woche ein 0:0 in Barcelona für den Einzug in die Runde der besten vier Teams.

Barça mit Lionel Messi und dem deutschen Nationalkeeper Marc-André ter Stegen verpasste dagegen nach dem Sensations-Erfolg gegen Paris St. Germain ein weiteres Fußball-Wunder. Im Achtelfinale hatten die Katalanen nach einem 0:4 im Hinspiel 6:1 im Rückspiel gewonnen.