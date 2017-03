8. März 2017, 23:20 Uhr Champions League Borussia spielt Benfica nieder









Borussia Dortmund steht nach einem 4:0 gegen Benfica Lissabon im Viertelfinale der Champions League.

In ihrer Choreographie hatten die Fans vor dem Spiel mit überdimensionalen alten Zeitungsartikeln an 1963 erinnert und zuversichtlich gereimt: "Morgen schreiben die Gazetten wieder: 'Borussia spielt Benfica nieder.'" Genau so kam es.

Von Ulrich Hartmann, Dortmund

Borussia Dortmund hatte ausgewiesene Experten aufs Spielfeld geschickt, deshalb hat auch gar nicht viel schiefgehen können am Mittwochabend beim Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Benfica Lissabon. Bevor die Partie angepfiffen wurde, erklärten sieben weise Fußballer aus guten alten Zeiten, wie sie mit dem BVB 1963 gegen Benfica 5:0 gewannen. "Gut spielen und treffen!", empfahl übers Stadionmikrofon der damals dreimalige Torschütze Franz Brungs, 80. Dieser Rat ist bei den heutigen Profis und besonders bei Pierre-Emerick Aubameyang angekommen.

Der BVB gewann 4:0 (1:0) und machte damit die 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel mehr als wett. "Wir hatten einen super Start ins Spiel. Dann haben wir nach 25 Minuten etwas den Faden verloren", resümierte Trainer Thomas Tuchel: "Die zweite Halbzeit war absolut Top." Aubameyang hatte in der 4. Minute das 1:0 erzielt. Christian Pulisic (59.) und erneut Aubameyang (61. und 85.) sorgten dafür, dass der BVB erstmals seit drei Jahren wieder unter den letzten Acht der Königsklasse steht. Am 17. März in Nyon werden die Paarungen ausgelost.

Immer wieder bringt die Borussia die Portugiesen in die Bredouille

Ein sehr langer schwarzer Bus mit dem gelben Aufdruck "Heja BVB" war am frühen Mittwochabend nur deshalb gut durch die Dortmunder Innenstadt bis zum Stadion gekommen, weil er vorne und hinten von einem Polizei-Motorrad mit Blaulicht eskortiert wurde. So eine Eskorte hätten sich die Dortmunder Fußballer auch auf dem Rasen gewünscht, aber die Abwehr von Benfica entpuppte sich erstaunlicherweise als gar nicht so undurchdringlich wie der Feierabendverkehr in der Stadt.

Mit Marcel Schmelzer für den angeschlagenen Raphael Guerreiro auf dem linken Flügel und Pulisic für den verletzten Marco Reus im offensiven Mittelfeld hatte Tuchel zwangsweise zwei neue Spieler in jene Elf gebracht, die er nach dem jüngsten 6:2 gegen Leverkusen vermutlich gar nicht umbesetzen wollte. Am Spiel des BVB änderte sich aber nichts. Er zog sein 3-4-3- System durch und schaffte es zumeist, den portugiesischen Tabellenführer in die Bredouille zu bringen. Zwölf Tore in drei Pflichtspielen hatten die Dortmunder zwischen den beiden Partien gegen Lissabon erzielt. "In der Bundesliga haben wir uns warmgeschossen", sagte Mittelfeldmann Julian Weigl: "Wir wussten, dass wir Torchancen bekommen. Diesmal haben wir sie genutzt." Vor drei Wochen in Lissabon hatten die BVB-Profis wirklich alle ihre Chancen inklusive eines Elfmeters vergeben. Das 0:1 war deshalb so lange ein gefährliches Ergebnis, bis Aubameyang am Mittwoch das 3:0 erzielte.