15. Februar 2017, 22:39 Uhr Champions League Bayern zerlegt Arsenal, auch Real siegt









Der FC Bayern feiert im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League einen 5:1-Sieg über Arsenal.

Auch Real Madrid gewinnt - 3:1 gegen Neapel.

Es war das erhoffte Spektakel: Ein wie entfesselt spielender FC Bayern darf weiter vom Triple träumen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister hat sich nach seiner besten Leistung in diesem Jahr durch ein glanzvolles 5:1 (1:1) gegen seinen überforderten Lieblingsgegner FC Arsenal die große Chance erhalten, zum sechsten Mal in Serie ins Viertelfinale der Champions League einzuziehen.

Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti nutzte die Bühne Königsklasse eindrucksvoll und kann nach dieser Gala entspannt zum Rückspiel am 7. März nach London fliegen. Arjen Robben erzielte mit einem Traumtor in der 11. Minute die frühe Führung für die Bayern. Alexis Sanchez glich völlig überraschend aus (30.). Einen strittigen Foulelfmeter, den Manuel Neuer zunächst hielt, verwandelte der Chilene im Nachschuss. Das erhoffte Zu-Null war so Makulatur.

Die Bayern, bei denen Kapitän Philipp Lahm die dritte Gelbe Karte sah und damit gesperrt fehlen wird, drehten jedoch nach der Pause mächtig auf. Den 16. Heimsieg in der Königsklasse in Serie (Rekord) sicherten in einer furiosen zweiten Hälfte Robert Lewandowski (53.) und der überragende Thiago (56. und 63.) mit drei Toren in nur zehn Minuten. Am Ende durfte der eingewechselte Thomas Müller (89.) den Schlusspunkt setzen.

Real besiegt Neapel

Titelverteidiger Real Madrid ist auch dank Torschütze Toni Kroos auf dem besten Weg ins Viertelfinale der Champions League. Der spanische Fußball-Rekordmeister drehte am Mittwoch im Achtelfinal-Hinspiel gegen den SSC Neapel einen 0:1-Rückstand noch in einen 3:1 (1:1)-Heimsieg und verschaffte sich damit eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 7. März.

Lorenzo Insigne hatte die Italiener mit seinem Tor in der 8. Minute von der Überraschung träumen lassen. Doch Karim Benzema (18.), Weltmeister Kroos (49.) und Casemiro (54.) stellten den Sieg der Königlichen sicher.