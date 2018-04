3. April 2018, 15:54 Uhr Champions League Bayern will den Fluch verscheuchen

Der FC Bayern muss im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Sevilla spielen - in der jüngeren Vergangenheit hat er oft gegen spanische Teams verloren.

Von einem Fluch will Trainer Jupp Heynckes aber nichts wissen, er erwartet im Stadion in Sevilla eine hitzige Stimmung.

Hier geht es zu allen Ergebnissen der Champions League und hier zum Liveticker.

Von Jonas Beckenkamp , Sevilla

Über das Berufswesen der "Fluchologen" weiß die Welt wenig bis gar nichts, nun ist es an der Zeit, an diese Zunft zu erinnern. Einen sogenannten Spanien-Fluch hatten die findigsten unter den Fußball-Forschern ja zuletzt beim FC Bayern festgestellt, weil es gegen Teams aus dem Süden Europas gleich vier Mal hintereinander verflucht schlecht lief. Gegen Real Madrid, Barcelona, Atlético und noch einmal Real schieden die Münchner in den vergangenen vier Jahren aus der Champions League aus - da braucht es keine Empirik für die Conclusio: An diesem Dienstag bestünde in Sevilla im Viertelfinal-Hinspiel eine gute Gelegenheit, den Fluch aus der Vereinschronik zu verscheuchen (ab 20.45 Uhr im SZ-Liveticker).

Die Bayern treten im Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan also mit einem kleinen Rucksack an, einer dezenten Last aus dem Gestern. Das darf aber keiner offen zugeben. Wäre auch so gar nicht bayern-like. Stattdessen waren sowohl Trainer Jupp Heynckes als auch Javi Martínez auf der Abschluss-Pressekonferenz in Sevilla bemüht, die Niederlagen gegen spanische Teams als Störfaktor kleinzureden. "Wir sind jetzt in anderer Verfassung als damals", sagte Martínez, "wir denken nicht mehr an die vergangenen Jahre. Was war, lassen wir hinter uns. Das ist der Schlüssel."

Sevilla zerlegte beinahe den FC Barcelona

Und Heynckes, der alte Spanien-Connaisseur, der als Trainer in Bilbao, Teneriffa und bei Real Madrid so ziemlich jeden Flecken Fußball-Spaniens bereist hat, fand: "Was in den letzten vier Jahren passierte, ist abgehakt, das tangiert uns nicht mehr." Der "Mister", wie sie ihn hier nennen, lenkte den Diskurs in eine andere Richtung: Er wies darauf hin, dass unter seiner Führung Spiele gegen spanische Topteams durchaus erfolgreich verliefen: 2012 gelang mit einem Elfmeter-Triumph im Bernabeu der Einzug ins Finale, 2013 wurde Barcelona gar mit 4:0 und 3:0 besiegt. Und überhaupt könne man die Bayern von damals nicht mit heute vergleichen. Weiland spielten ja noch Schweinsteiger und Lahm, heute dagegen Kimmich und vermutlich auch der wieder genesene Arturo Vidal.

Jetzt also Sevilla, wo die Delegation des Rekordmeisters nicht nur die Sonne Andalusiens und sanfte Frühlingsluft empfängt, sondern auch ein Stadion, das den Namen "Glutofen" wirklich verdient. Knapp 40 000 Anhänger des Heimteams (und etwa 2000 Bayern-Fans) werden sich am Abend im Osten der Stadt an der Avenida Eduardo Dato einfinden - und sie werden laut sein. Verdammt laut. Gebrüll auf Stierkampf-Niveau dürfte die Wände dieser Arena mitten im Wohn -und Einkaufsviertel vibrieren lassen.