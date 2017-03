9. März 2017, 10:40 Uhr Champions League Aubameyangs Verwandlung beseelt den BVB









Borussia Dortmund besiegt Benfica Lissabon und steht erstmals seit drei Jahren wieder im Viertelfinale der Champions League.

Pierre-Emerick Aubameyang findet nach schwierigen Wochen mit drei Toren wieder zu seiner alten Treffsicherheit zurück.

Von Ulrich Hartmann, Dortmund

Als Thomas Tuchel am späten Mittwochabend seine Trainerkabine im Dortmunder Stadion betrat, hatte er draußen auf dem Platz vier Tore erleben dürfen. In der Kabine lief der Fernseher, dort sah er gerade die Tore Nummer fünf und sechs - in der Nachspielzeit, in Barcelona. "Okay", sagte Tuchel später grinsend, als er seine Kabine wieder verlassen hatte, "da wusste ich, dass nicht wir am Donnerstag das große Gesprächsthema sind - sondern Barças 6:1 gegen Paris."

4:0 gegen Benfica Lissabon, erstmals seit drei Jahren wieder im Viertelfinale der Champions League, vier tolle Tore, allein drei davon durch Pierre-Emerick Aubameyang - und dann müssen die Spieler vom FC Barcelona ihnen trotzdem noch die Show stehlen. Genervt hat das die Fußballer von Borussia Dortmund aber nicht. Im Gegenteil. Real Madrid, Bayern München und dieses wahnsinnige Barça. Mit solch großartigen Teams stehen die Westfalen unter den besten acht Klubs der Champions League. Das ist wichtiger, als am Donnerstag die Schlagzeilen der europäischen Sport-Zeitungen zu beherrschen.

Es war fast Mitternacht, als Aubameyang die kleine Treppe aus dem Kabinengang nahm und in die Busgasse im Souterrain des Dortmunder Stadions trat. Hier stehen nach einem Heimspiel Laster, die mit Ausrüstung beladen werden, hier rattern Mitarbeiter mit Paletten voller Getränkekisten entlang, hier wird aufgeräumt. Hier stehen auch Reporter und Kamerateams mit Mikrofonen und grellen Scheinwerfern in langen Reihen, um die Spieler zu interviewen. Aubameyang seufzte kurz, als er die Massen von Fragestellern sah, aber dann stellte er sich tapfer an mehreren Stellen der Reihe zum Gespräch zur Verfügung. Nach drei Treffern war er natürlich der gefragte Mann.

Die ganze Zeit hatte er dabei den Ball des vorangegangenen Spiels in der Hand. Es gibt im Fußball die ungeschriebene Regel, dass ein Spieler, der drei Tore geschossen hat, den Ball behalten darf. Aubameyang also antwortete auf die Fragen, wie ihm das Spiel gefallen habe ("sehr gut"), wie es sich anfühlt, im Viertelfinale der Champions League zu stehen ("sehr schön") und wen er sich nun als Gegner wünsche ("ganz egal"), und während er sprach, drehte und wendete er den Ball liebevoll in seinen Händen. "Dieser Ball", sagte er, "kommt ins Zimmer meiner Söhne Curtys und Pierre. Sie haben dort alle Bälle, die ich behalten durfte, wenn ich mal drei Tore geschossen habe. Vier haben sie, glaube ich, das müsste der fünfte sein."