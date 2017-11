21. November 2017, 16:25 Uhr BVB in der Champions League Aubameyang ist Dortmunds Lebensversicherung









Nach seiner Suspendierung steht Pierre-Emerick Aubameyang vor einer Rückkehr in die BVB-Startelf gegen Tottenham.

Aufgrund des anhaltende Negativtrends hoffen die Dortmunder auf ein Déjà-vu: Nach seiner letzten Disziplinarstrafe traf der Gabuner viermal.

Auch bei einem Sieg sind die Dortmunder Hoffnungen auf das Champions-League-Achtelfinale nur mehr minimal.

Von Ulrich Hartmann, Dortmund

Im trüben November, wenn die Tage kurz und grau werden und in den weihnachtlichen Kinderzimmern die Aufregung mitunter bereits eskaliert, schlägt auch der Fußballer Pierre-Emerick Aubameyang, 28, zuverlässig über die Stränge. Wieder hat der Stürmer von Borussia Dortmund zu dieser Jahreszeit die Selbstkontrolle verloren. Vor einem Jahr hatte er verbotenerweise einen Trip nach Mailand unternommen und wurde vom damaligen Trainer Thomas Tuchel für ein Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon suspendiert.

Diesmal haben sich dem Vernehmen nach mehrere Verspätungen sowie ein nichtgenehmigter Videodreh auf dem Trainingsgelände summiert, so dass der Sportchef Michael Zorc und der Trainer Peter Bosz beschlossen, ihren wichtigsten Stürmer für die Bundesligapartie beim VfB Stuttgart am vergangenen Freitag neuerlich zu suspendieren. Prompt ging das Spiel mit 1:2 verloren.

Für das Achtelfinale ist es wohl zu spät, für ein Erfolgserlebnis noch nicht

Zorc weiß aber noch, was vor einem Jahr passiert ist, als Aubameyang zum Bundesligaspiel gegen den Hamburger SV zurückkehrte: Er schoss vier Tore. So etwas käme ihnen auch diesmal gelegen. Die Chancen des BVB auf den Einzug ins Achtelfinale der Champions League stünden zwar selbst im Falle eines Sieges gegen Tottenham Hotspur an diesem Dienstagabend extrem schlecht, doch als Triumph für die Moral wäre ein Sieg durchaus bedeutsam. Nach acht Pflichtspielen mit nur einem Erfolg - und den auch nur im Pokal beim Drittligisten Magdeburg - ist man in der Tabelle auf Rang fünf abgerutscht und kämpft in der Champions League realistischerweise bloß noch um den dritten Gruppenplatz zum Zwecke des Einzugs in die Europa League.

Der BVB gelangt nur dann noch ins Achtelfinale, wenn Real Madrid an diesem Dienstag sowohl bei Apoel Nikosia verliert als auch am finalen Spieltag daheim gegen Dortmund. Sogar für den dritten Platz müssen die Borussen im Fernduell besser abschneiden als die punktgleichen Zyprioten. Für Bosz könnte es eng werden, wenn sich die Abwärtsspirale weiterdreht. Aubameyang soll also auch dem Trainer helfen, der Sünder den Strafrichter erlösen. "Er wird spielen", sagte Bosz nach dem Abschlusstraining.

Und so bangt Dortmund: Schießt Aubameyang wirklich gleich wieder Tore - oder ist er womöglich gar beleidigt? Immerhin hat er ja bekundet, für die Suspendierung diesmal, im Gegensatz zu jener im Vorjahr, kein Verständnis aufzubringen. Überdies ist der sonst so treffsichere Mittelstürmer seit sieben Stunden und 56 Minuten auf dem Feld ohne Tor. Da darf man schon spekulieren, was so eine Suspendierung in einem spielfreudigen Burschen inmitten einer ohnehin schwierigen Phase auslöst.

Am Montag allerdings ging es indirekt auch schon um die Frage, wer womöglich eines Tages den nächsten treffsicheren Stürmer für den BVB findet. Der Spielerscout Sven Mislintat, der 2013 auch am Wechsel Aubameyangs aus Saint-Étienne nach Dortmund beteiligt war und unter anderen die Verpflichtungen von Spielern wie Christian Pulisic oder Ousmane Dembélé einleitete, wird es nicht sein. Er erhielt die Freigabe für einen Wechsel zum FC Arsenal, wie der BVB mitteilte. Mislintat soll in London eine leitende Aufgabe in der Spielersichtung übernehmen und dem BVB rund zwei Millionen Euro Ablöse einbringen. "Wir wollten ihm diese Chance nicht verwehren", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.