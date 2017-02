9. Februar 2017, 10:44 Uhr BVB im DFB-Pokal Die Randale verändert Dortmund









Borussia Dortmund gewinnt im DFB-Pokal nach Elfmeterschießen gegen Hertha BSC - doch im Mittelpunkt steht die Dortmunder Fanszene.

Verein und Mannschaft versuchen, den sichtbar gewordenen Hass aus dem Leipzig-Spiel einzudämmen.

Von Felix Meininghaus, Dortmund

Am Ende dieses aufwühlenden Abends durfte Dortmund endlich wieder Dortmund sein. Die Spieler standen vor der Trübune, die der Volksmund "Gelbe Wand" nennt, sie tanzten, rissen die Arme hoch und schunkelten mit ihren Fans. So ist das oft beim BVB, aber diesmal wussten alle, dass ein Statement nötig war. Es sind noch längst nicht alle Emotionen heruntergedimmt nach den Ausschreitungen, die die Borussia und weite Teile der Fußballbranche vier Tage zuvor beim Bundeligakick gegen RB Leipzig erschüttert hatten. Aber immerhin schaffte es der Verein an diesem Abend, sich wieder wie der ganz normale BVB zu fühlen. Ohne Randale, ohne hässliche Übergriffe, ohne schlimme Spruchbänder. Und mit sportlichem Erfolg.

Thomas Tuchel wirkte kurz vor Mitternacht recht gelassen. Überhaupt nicht so gestresst und mitgenommen, wie sich Trainer durchaus fühlen dürfen, wenn ihre Mannschaft ihnen die Qual eines Elfmeterschießens beschert. Es gab also deutliche Hinweise dafür, dass bei Borussia Dortmund einiges geradegerückt worden ist innerhalb von nur vier Tagen.

Zumindest gilt das für den sportlichen Bereich. Zwei Siege, zuerst der in der Liga gegen Leipzig und nun ein 4:3 (1:1, 0:1) im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Hertha BSC - da konnte auch Tuchel grinsend von Kamera zu Kamera spazieren. Kurioserweise schaltete der BVB nach Union das zweite Team aus Berlin hintereinander aus, beide Heimspiele wurden im Elfmeterschießen entschieden - und natürlich wollen die Dortmunder jetzt selbst in die Hauptstadt. Zum Pokalfinale.

Der Erfolg wirkt als Beruhigungsmittel

Vergessen waren in diesen Momenten auch die vermeintlichen atmosphärischen Störungen zwischen dem Trainer und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Der Erfolg wirkte in jeder Hinsicht wie Beruhigungsmittel für die Dortmunder Protagonisten.

Trotzdem muss sich der börsenorientierte Revierklub umso intensiver mit Teilen seiner Fans beschäftigten. Der Hass einiger Anhänger Richtung Leipziger Fans hat im Klub Denkprozesse angeregt. Vor dem Anpfiff der Pokalabends traf zum Beispiel der Stadionsprecher im Flutlicht den richtigen Ton: Norbert Dickel verzichtete darauf, wie sonst üblich "im schönsten Stadion der Welt die besten Fans" zu begrüßen, sondern sprach stattdessen über "die wahren Fans". Solche Demonstrationen sind auch nötig nach all den Turbulenzen.