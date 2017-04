22. April 2017, 22:08 Uhr BVB gewinnt gegen Gladbach Rhythmen der Lebensfreude









BVB-Trainer Thomas Tuchel beschreibt die Stimmung in der Kabine nach dem 3:2 gegen Gladbach als "ausgelassen".

Torwart Roman Bürki sagt, es helfe ihm, dass der mutmaßliche Täter des Bus-Anschlages nun gefasst sei.

Am Mittwoch reist der BVB zum DFB-Pokal nach München.

Von Ulrich Hartmann, Mönchengladbach

Aus der Spielerkabine von Borussia Dortmund erklangen am Samstagabend mitreißende Rhythmen der reinen Lebensfreude. Der Refrain des international leicht verständlichen Raps lautete "Ja, ja, ja", in unzähligen Wiederholungen. Viel mehr muss man über den jüngsten Gemütszustand der elf Tage zuvor von einem Bombenattentat erschütterten Fußballer nicht wissen. "Die Stimmung ist ausgelassen", beschrieb der Trainer Thomas Tuchel. "Ich hatte zum ersten Mal wieder echte Glücksgefühle", sagte der Torwart Roman Bürki. "Es gibt nichts Schöneres als drei Punkte", sagte der Abwehrspieler Sven Bender.

Die Dortmunder feierten in Mönchengladbach einen verdienten 3:2 (1:1)-Sieg, der zwischendurch in Gefahr geraten war, als sie zu Beginn der zweiten Halbzeit mit 1:2 in Rückstand geraten waren. Sie beklagten einen früh verletzten Nuri Sahin, einen verweigerten Elfmeter, ein durch den deshalb eingewechselten Mikel Merino verschuldetes Gegentor, ein Eigentor durch Marcel Schmelzer sowie kurz vor Schluss einen Innenpfosten-Treffer von Raphael Guerreiro, bei dem der Ball die Torlinie entlanglief. Viel Pech - mit spätem Happy End. Drei Minuten vor dem Ende verlängerte Guerreiro nach einem Freistoß von Gonzalo Castro den Ball zum 3:2-Siegtor ins entfernte Toreck. "Diese Moral", schwelgte der Sportdirektor Michael Zorc, "ist überragend - ich bin richtig stolz auf die Mannschaft."

Vor allem das vom Schiedsrichter Wolfgang Stark in der 16. Minute nicht geahndete Foul vom Gladbacher Tobias Strobl am Dortmunder Sahin hätte die Dortmunder beinahe den hochverdienten Sieg gekostet. Der zuletzt so starke Sahin humpelte nach dem Spiel auf Krücken aus dem Stadion, sein linker Knöchel war dick bandagiert. Er musste mit Verdacht auf einen Außenbandriss ins Krankenhaus und fehlt seiner Mannschaft wohl auch am Mittwoch im DFB-Pokal-Halbfinale beim FC Bayern München.

Aubameyang kommt von der Bank - und trifft sofort

Trotzdem wirkten seine Kollegen am Samstagabend erleichtert, weil sie nach dem 3:1-Sieg gegen Frankfurt eine Woche zuvor nun auch das zweite Bundesliga-Spiel nach dem Attentat gewonnen und den dritten Platz zurückerobert haben. "Den wollen wir jetzt nicht mehr hergeben", sagte Bender.

Tuchel hatte drei Tage nach dem Champions-League-Aus in Monaco (1:3) und vier Tage vor dem Halbfinale in München zu Beginn vier Spieler durch die Abkommandierung auf die Ersatzbank geschont: Pierre-Emerick Aubameyang, Shinji Kagawa, Julian Weigl und Lukasz Piszczek hatte. Der Grieche Sokratis war sogar daheim geblieben. Marco Reus, Christian Pulisic und Ousmane Dembélé bildeten das Sturm-Trio, die letzteren sowie Gonzalo Castro, Marcel Schmelzer und Sven Bender waren neu in die Startformation gekommen. Dieter Hecking veränderte bei Gladbach nichts, weil ihm das vorangegangene 3:5 in Hoffenheim trotz der vielen Gegentore gar nicht mal schlecht gefallen hatte. Er besaß angesichts der verletzungsbedingten Ausfälle von Raffael, Christoph Kramer und Thorgan Hazard aber auch wenige Alternativen.