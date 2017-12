8. Dezember 2017, 08:35 Uhr BVB "Es gibt Dinge, die in einer Mannschaft nicht akzeptabel sind"









Feedback

Nach der Niederlage gegen Real Madrid gibt sich der BVB vorsichtig optimistisch.

Nach dem 4:4 gegen Schalke soll es eine reinigende Aussprache gegeben haben.

Gegen Bremen muss nun ein Sieg her.

Von Ulrich Hartmann

Nuri Sahin belegte seine positive Analyse mit zwei Expertisen. In den Gängen des Estadio Bernabéu in Madrid hatte Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler namhafte Kronzeugen des Weltfußballs getroffen. "Dass wir Charakter gezeigt haben und sogar die Führung auf dem Fuß hatten, haben mir Fabio Cannavaro und Kaká bestätigt", berichtete Sahin - und verbot Zweifel an den Gutachten mit dem Hinweis: "Die beiden haben Ahnung vom Fußball."

Vielleicht wollten beide nur nett sein, aber es stimmte schon: Der BVB hat sich trotz einer 2:3-Niederlage bei Real Madrid zum Abschied aus der Champions League mit einer guten Leistung und einem zwischenzeitlich aufgeholten 0:2-Rückstand neues Selbstvertrauen geholt für die wichtigen Spiele bis Weihnachten. Mit dem Trostpflaster Europa League und dem Doppelpack von Pierre-Emerick Aubameyang ließ sich auch die wenig schmeichelhafte Statistik besser ertragen, nach der nie zuvor ein Team mit nur zwei Punkten den dritten Platz in einer Champions-League-Gruppe erreicht hatte. Lange können die Dortmunder über ihre schwache Europa-Herbstbilanz sowieso nicht grübeln. Es gibt jetzt Wichtigeres.

Der BVB denkt eigentlich in Champions-League-Dimensionen

Die zugespitzte Lage beim BVB ergäbe mit Blick aufs Wochenende eine schöne Textaufgabe: Wenn Dortmund auswärts bei Real 2:3 verliert, und wenn man berücksichtigt, dass Madrid in der Rangliste der besten europäischen Klubs auf Platz eins steht, während Werder Bremen in dieser 442 Vereine umfassenden Liste nicht mal vorkommt - welches Ergebnis ergibt sich dann für das BVB-Heimspiel gegen Bremen?

Die Lösung heißt laut Fachdezernent und Borussia-Trainer Peter Bosz: "Das wird man am Samstag sehen." - "Fußball ist keine Mathematik", hatte einst ja auch schon Karl-Heinz Rummenigge erkannt, und man weiß, wohin der Vorstandschef seinen FC Bayern mit solchen Weisheiten gebracht hat.

Die Fußballer von Bosz haben das Achtelfinale klar verfehlt, und wenn sie nun auch positiv hervorheben, dass sie wenigstens in der Europa League weiterspielen dürfen, dann entsprachen ihre Gesichtsausdrücke in Madrid aber nur begrenzt dieser tröstlichen Erkenntnis. Denn der BVB denkt ja eigentlich in Champions-League-Dimensionen.

In dieser Angelegenheit spielt die nächste Partie gegen Bremen eine kapitale Rolle. Dortmund darf in der Liga den Kontakt zum vierten Platz nicht abreißen lassen, um von Herbst 2018 an wieder in der Eliteliga mitspielen zu dürfen. An dieser Perspektive wird vereinsintern auch bemessen, ob Bosz der richtige Trainer bleibt. Die Leistung in Madrid stimmte zumindest zuversichtlich. Mit einem Sieg gegen Bremen würde der Niederländer seine Position festigen, bei einem Unentschieden oder einer Niederlage würde es hingegen eng.