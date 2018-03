15. März 2018, 23:07 Uhr Aus gegen Salzburg Dortmund scheitert in der Europa League

Borussia Dortmund spielt im Achtelfinal-Rückspiel nur 0:0 in Salzburg und scheidet aus der Europa League aus.

Die Mannschaft hätte bedingungslos stürmen müssen, legte aber einen weiteren enttäuschenden Auftritt hin.

Von Sebastian Fischer , Salzburg

Zu sechst standen sie an der Mittellinie, manche hüpften auf der Stelle, wie angriffslustige Boxer vor dem Kampf. Andere warteten in Lauerstellung, als wären sie bereit. Marcel Schmelzer, André Schürrle, Mario Götze, Michy Batshuayi, Marco Reus, und Lukasz Piszczek konnten nicht näher am gegnerischen Tor stehen, als das Achtelfinal-Rückspiel von Borussia Dortmund beim FC Salzburg begann. "Wir spielen am besten mit zehn Stürmern", hatte Mittelfeldspieler Gonzalo Castro gesagt, sie mussten ja einen 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen.

Vor dem Anpfiff, das war die Geschichte dieses Spiels, wollte Borussia Dortmund so aussehen wie eine Mannschaft, die offensiven Fußball spielen kann. Doch nach dem Abpfiff mussten die Dortmunder einsehen, dass sie nur so aussahen.

Dortmund musste bedingungslos stürmen - und scheiterte

Der BVB ist aus der Europa League ausgeschieden, RB Leipzig ist nach einem 1:1 in St. Petersburg die einzig verbliebene deutsche Mannschaft in diesem Wettbewerb. Die Dortmunder spielten nur 0:0, sie haben in dieser Saison so wenig mit der Entscheidung um einen Titel zu tun, wie seit Jahren nicht mehr, in der Bundesliga sind sie ja längst abgeschlagen und im DFB-Pokal ausgeschieden. Doch es ging in Salzburg auch noch um etwas anderes.

Es ging für Trainer Peter Stöger zwar nicht unmittelbar um seinen Job, wie eine Zeitung unter der Woche geschrieben hatte. Doch es ging für den Trainer darum, zu beweisen, dass die Mannschaft nicht nur defensiv stabiler geworden ist, seitdem er den BVB im Dezember in instabilem Zustand von seinem Vorgänger Peter Bosz übernahm. Gegen Salzburg musste er erstmals bedingungslos offensiv aufstellen. In elf Bundesligaspielen ist der BVB zwar unter Stöger ungeschlagen, doch er begeisterte nie.

Stöger wechselte im Vergleich zum 3:2 gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Sonntag seine Innenverteidigung, Dan-Axel Zagadou und Sokratis verteidigten von Beginn an anstelle von Ömer Toprak, der mit muskulären Problemen ausfiel, und Winter-Zugang Manuel Akanji, der im Europapokal nicht spielberechtigt ist. Und er stellte Michy Batshuayi auf, der gegen Frankfurt von der Bank gekommen war und zwei Tore erzielt hatte; er ist überhaupt so etwas wie Stögers Glücksbringer, in dem die meist auf Sicherheit bedachte Dortmunder Taktik ihre Zuspitzung findet. Sieben Tore hat er in neun Spielen für den BVB gemacht. Im zehnten am Donnerstagabend trabte und sprintete er frustriert durch die Salzburger Hälfte.

Den Dortmundern war der Wille anzusehen, es besser zu machen als im Hinspiel, als ihnen die schnelle, wie eine Schablone auf einer Taktiktafel verschiebende Salzburger Elf die Grenzen aufgezeigt hatte. Dortmund versuchte, die Salzburger früh unter Druck zu setzen - doch das misslang schon von Beginn an. Und vor allem misslangen die Versuche, bei eigenem Ballbesitz nach vorne zu spielen.