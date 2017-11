4. November 2017, 10:18 Uhr Bundesliga Wie Hannover 96 die Bundesliga verblüfft









Nach zehn Spieltagen liegt Hannover 96 überraschend auf dem vierten Platz.

Der Erfolg des Aufsteigers hat viel mit Trainer Breitenreiter und Manager Heldt zu tun.

Von Jörg Marwedel , Hannover

Es ist ein ungemütlicher November-Morgen. Auf dem Tisch steht eine 96-Kaffeetasse, manchmal muss das Fenster geöffnet werden, damit der Manager eine Zigarette rauchen kann. Horst Heldt hat trotz der trüben Herbststimmung gute Laune. Am Wochenende steht ein Spitzenspiel an, sein Klub Hannover 96 reist als Tabellenvierter zum Tabellendritten RB Leipzig. Und obwohl er bester Dinge ist, sagt Heldt: "Es geht für uns nur um den Klassenerhalt. Jeder Punkt zählt." Das meint er durchaus ernst. 96-Trainer André Breitenreiter sagt ja auch nach jedem Sieg nichts anderes. Zuletzt nach dem 4:2 gegen Titelanwärter Borussia Dortmund.

Vielleicht ist diese Bodenhaftung das Wichtigste nach dem Wiederaufstieg gewesen. Die Mannschaft habe nach dem "alternativlosen Aufstieg", wie es Präsident Martin Kind kanzlerinnenartig formulierte, gelernt, mit Druck umzugehen, glaubt Heldt. So ähnlich wie der FC Bayern, nur eine Klasse tiefer. Und nun ist eine Entwicklung in Hannover zu beobachten, die nicht viele erwartet hatten.

Mancher hatte 96 als ersten Anwärter für den erneuten Abstieg eingeschätzt. Doch mit den Entscheidungen im März, Martin Bader durch Heldt zu ersetzen, der den Trainer Daniel Stendel durch Breitenreiter ersetzte, hat Kind nach manchem personalpolitischen Fehlschlag offenbar alles richtig gemacht.

Wer nach den Gründen sucht, weshalb beim Aufsteiger derzeit ein Rädchen ins andere greift, landet automatisch bei Heldts altem Schalker Weggefährten Breitenreiter. Zum einen, weil der sich offenbar zu einem Taktikfuchs entwickelt hat. Sein Team kann mittlerweile während des Spiels den Gegner mit mehreren Systemen überraschen. Beim 1:0 zu Saisonbeginn gegen Schalke überrumpelte er den als Taktik-Experten geltenden Kollegen Domenico Tedesco mehrmals mit neuen Strategien. Heldt sagte damals lachend, er habe da gar nicht mehr folgen können.

Trainer Breitenreiter kann mit den Spielern umgehen

Mindestens genauso wichtig ist aber offenbar Breitenreiters Gabe, mit Menschen umzugehen. "Er hat das Gespür für jeden Einzelnen", sagt Heldt. Ein Beispiel: Beim DFB-Pokalspiel in Wolfsburg berief er Felix Klaus nicht einmal in den Kader und erteilte ihm eine öffentliche Rüge: Klaus rufe seine großen Fähigkeiten nicht ab. Drei Tage später, beim Sieg gegen Dortmund, stand Klaus nicht nur in der Startelf, sondern machte sein bestes Spiel seit Langem inklusive eines Freistoßtores in den Winkel. Klaus gab später zu, er brauche manchmal einen "Arschtritt".

Der andere Aspekt des Aufschwungs ist die Transferpolitik. Sechs Spieler für etwa 20 Millionen Euro kamen im Sommer, Ausgabenrekord für 96, Durchschnitt in der Bundesliga. Heldt ist in letzter Instanz dafür verantwortlich, aber mit Breitenreiter, dem neuen Sportlichen Leiter Gerhard Zuber (auch ein früherer Schalker) sowie dem von Kind eingesetzten sportlichen Aufsichtsrat Martin Andermatt diskutieren drei weitere Leute mit. Beim letzten Transfer - der Außenstürmer Ihlas Bebou, 23, kam Ende August für 4,5 Millionen Euro von Fortuna Düsseldorf - gab es "gewisse temporäre Irritationen", wie Kind es ausdrückte. Andermatt, mit einem Beratervertrag der 96-Fußball-AG ausgestattet, war gegen den Kauf. Er wollte lieber einen günstigeren Flügelspieler und noch einen Innenverteidiger verpflichten. "Knapp vorbei am großen Knall", titelte damals der Kicker. Heldt sagt, es hätte einiges "geklärt" werden müssen. Er sei nun mal für das operative Geschäft zuständig. Gehe es schief, sei sein "Gesicht als erstes in der Zeitung".