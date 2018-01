27. Januar 2018, 17:48 Uhr Bundesliga Tag der schlechten Stimmung in Dortmund









Beim BVB kehrt Angreifer Pierre-Emerick Aubameyang gegen Freiburg in die Startelf zurück - fällt aber nur dadurch auf, dass die Zuschauer ihn auspfeifen.

Die Dortmunder gleichen derweil in letzter Minute zum glücklichen 2:2 aus.

Hier geht es zu den Ergebnissen und zur Tabelle der Bundesliga.

Von Ulrich Hartmann, Dortmund

Mit einem glücklichen Unentschieden und wütenden Pfiffen von den Fans dürfte Pierre-Emerick Aubameyang am Samstag sein letztes Fußballspiel für Borussia Dortmund bestritten haben. Vier Tage vor dem Ende der Transferperiode spielte der Gabuner zwar 90 Minuten lang durch im Dortmunder Trikot, trug aber wenig bei zum mauen 2:2 (1:1:) gegen den SC Freiburg. Weil weiterhin zu erwarten steht, dass Aubameyang im Laufe der kommenden Woche zum FC Arsenal nach London wechselt, bereiteten ihm die Fans einen unangenehmen Abschied.

Die schwache Dortmunder Leistung tat ihr Übriges zur schlechten Stimmung dazu. Dortmunds frühe 1:0-Führung durch Shinji Kagawa drehte Freiburgs Nils Petersen mit zwei Treffern, der zweite gelang ihm in der 68. Minute mit einem sensationellen 40-Meter-Lupfer nahe der Mittellinie. In der dritten Minute der Nachspielzeit glich Jeremy Toljan zum schmeichelhaften 2:2 aus.

Als Aubameyang am Samstag um 14.56 Uhr zum Aufwärmen den Rasen des Stadions betrat, waren von den Fans noch keine Pfiffe zu vernehmen. Das lag aber auch daran, dass die Stadionregie den Triumphmarsch aus Giuseppe Verdis Oper Aida derart laut über die Lautsprecher schickte, dass es bis in Verdis Grab in Mailand getönt haben dürfte. "Kein Spieler ist größer als dieser Verein", stand aber auf einem Banner im Fanblock auf der Südtribüne.

Als der Stadionsprecher Norbert Dickel um 15.26 Uhr den Namen Aubameyang verlas, riefen einige Fans seinen Namen wie immer, aber viele pfiffen nun auch schrill. Als Aubameyang nach einer halben Stunde Spielzeit erstmals für mehrere Sekunden den Ball entlang der Außenlinie führte, wurden die Pfiffe eindringlicher. Gelingen wollte ihm nichts. Das bedeutete das dritte Remis nacheinander für enttäuschende Dortmunder, während die Freiburger im achten Ligaspiel nacheinander unbesiegt blieben.

Dortmunds Manager Michael Zorc hatte vor dem Anpfiff beim Sender Sky lapidar erklärt, Aubameyang habe hervorragend trainiert, darum spiele er. Es gab viele Spekulationen darum, warum Aubameyang in der Endphase der Verhandlungen um seinen Wechsel zum FC Arsenal überhaupt noch einmal im BVB-Trikot auflief. Ein Dortmunder Signal gen London, dass man den Spieler doch noch nicht aufgibt, könnte ein Grund gewesen sein. Auch seine Ablöse hätte sich womöglich erhöht, hätte er ein Tor geschossen. Vielleicht wollte man ihn aber auch der Fan-Reaktionen aussetzen, wollte ihn die Pfiffe hören lassen und ihm zeigen, dass er sich seinen guten Ruf in Dortmund selbst zerstört hat.