3. November 2017, 19:04 Uhr Bundesliga Schiedsrichter pfeifen dramatisch oft für die großen Klubs









Feedback

Es vergeht kein Spieltag in der Bundesliga, an dem der Videobeweis nicht für Aufregung sorgt. Es wäre deshalb richtig, dem Mann am Bildschirm mehr Mitsprache gegenüber dem Feld-Referee zu geben. Aber der DFB verhindert das.

Kommentar von Thomas Kistner

Heute eine Binsenweisheit vorweg: Irren ist menschlich.

Herzlich willkommen in der Schiedsrichterei. Dass sich der menschliche Irrtum just im Integritätszentrum des Fußballs zur obersten Handlungsmaxime entwickelt hat, wirft ja durchaus Fragen auf. Zumal, wenn der stete Irrtum einer Gesetzmäßigkeit folgt: Es trifft fast immer die Schwächeren. Jüngst führte der Irrlauf eines Referees dazu, dass ein fulminant aufspielendes Leipziger Team im Pokal gegen den FC Bayern einen Elfmeter aberkannt und einen zweiten nicht zuerkannt bekam, sodann eines Feldspielers beraubt wurde: was die Zehn am Ende in die Knie zwang. Das Häufchen Elend kassierte Tage später beim selben Gegner die nächste Klatsche. Und die ewige Ordnung im deutschen Fußball war wieder hergestellt.

Ja, klar. Der Fußballgott! Seine Schlüsse sind rätselhaft, damit muss man leben. Nicht leben muss man mit denen der Referees. Die sollen ja nicht mystisch sein, sondern unparteiisch. In der Praxis aber neigen die Unparteiischen dramatisch oft dem jeweils stärkeren Branchenvertreter zu. Wer das nicht glaubt, braucht nur einmal die Fan- mit der Lesebrille vertauschen, um Statistiken zu studieren.

Hier kommt der Videobeweis ins Spiel. Ein neues Instrument, er soll das Kickergeschäft gerechter machen und transparent. Seit Saisonbeginn wird er in der Bundesliga angewandt. Seitdem verging kein Spieltag, an dem der Videobeweis nicht für Aufregung sorgte. Nicht, weil es so viele strittige Situationen gab. Sondern so viele Fehlentscheidungen. Das Publikum reibt sich die Augen: Hat der DFB eine Schwäche für Sehschwache? Oder läuft hier ein stiller Versuch, den Videobeweis zu torpedieren? Motive gäbe es ja: Nach dem Scheitern könnte der Fußball zurückkehren zur alten Tatsachenentscheidung, die - wie im (videofreien) DFB-Pokalspiel in Leipzig - folgenreiche Fehler zur obersten Wahrheit erhebt. Und auch der Manipulation Tür und Tor öffnet.

Insofern ist dem Videobeweis jetzt eine verstörende Erkenntnis zu danken: Der Drang, schräge Urteile zu fällen, wurzelt so tief in manchem Referee, dass nicht mal klare Sichtverhältnisse helfen. Das ist pikant. Und führt in den aktuellen Schiedsrichter-Streit. Seit langem wird ja geraunt, dass im Schiedsrichterwesen Günstlingswirtschaft gepflegt werde. Uralte Kommandostrukturen schufen ein System aus Schweigen und Gehorsam; über allem herrschen nur ein, zwei Leute. Weshalb die Schiris nicht vor den Massen im Stadion zittern, wohl aber vor den paar Leuten, die ihnen Noten geben und so ihre Zukunft und Einkünfte regeln.

Der sensibelste Bereich des Milliardenbetriebs Fußball unterliegt einem diskreten Befehlsmonopol. So etwas fördert Missbrauch; es schafft einen Tendenzbetrieb, in dem der Einflussreiche profitiert - und sei es nur von vorauseilendem Gehorsam. Diesen Eindruck bestärken die Eklats um den Videobeweis, und auch der Umstand, dass jetzt in Hektik und aller Heimlichkeit nachgebessert wird.

DFB-Präsident Grindel stoppt den Video-Oberschiedsrichter

Es wäre richtig, dem Mann am Bildschirm mehr Mitsprache gegenüber dem Feldreferee zuzuordnen, sonst bräuchte es kein Videoauge. Aber den Vorstoß hat nun Reinhard Grindel gestoppt: Der DFB-Boss will halt keinen Video-Oberschiedsrichter. Wie will so ein Interessensbetrieb sichern, dass seine Referees nicht weiter exklusiv merkwürdige Dinge sehen?

Der moderne Fußball braucht Richter, die auf dem Rasen wie im Leben agieren: Frei, unabhängig, manchmal mutig. Im Geschirr der Funktionäre geht das nicht. Die Schiedsrichterei gehört aus den Institutionen ausgelagert und mit Persönlichkeiten verstärkt, die nicht aus dem eigenen Sud kommen. Leute, die Regelkunde mit Menschenkenntnis verbinden.