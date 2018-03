3. März 2018, 17:45 Uhr Bundesliga Schalke schiebt sich vor auf Platz zwei

Schalke schiebt sich mit dem Sieg gegen Hertha BSC vor auf den zweiten Tabellenplatz der Bundesliga.

Die Heimpremiere von Bruno Labbadia als neuer Chefcoach beim VfL Wolfsburg ging gründlich daneben.

Hier geht es zu den Ergebnissen und zur Tabelle in der Bundesliga.

Mit dem dritten Sieg in Folge hat Schalke 04 Kurs auf die Champions League genommen. Das Team von Trainer Domenico Tedesco bezwang seinen Lieblingsgegner Hertha BSC mit 1:0 (1:0) und kletterte zumindest vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga. Marko Pjaca, Leihgabe vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin, erzielte in der 37. Minute das entscheidende Tor.

Für die Hertha geht hingegen der Abwärtstrend weiter: Nach nur einem Sieg aus den vergangenen acht Bundesligaspielen ist der Hauptstadtklub mittlerweile der Abstiegszone näher als den Europacup-Plätzen. In einem über weite Strecken ereignislosen und wenig unterhaltsamen Spiel reichte den Gelsenkirchenern eine mäßige Leistung zum Dreier.

Schalke begann offensiv und hatte durch Pjaca und Franco Di Santo in wenigen Sekunden zwei gute Chancen zur Führung (6.). Doch plötzlich tauchten die Berliner innerhalb von zwei Minuten dreimal gefährlich vor dem Tor der Gastgeber auf: Erst scheiterte Davie Selke mit einem Schuss an Torhüter Ralf Fährmann (12.), dann Mathew Leckie mit einem Kopfball (13.), schließlich spielte Niklas Stark dem eigentlich schon geschlagenen Schalker Keeper in die Arme (14.). Die unerwarteten Berliner Offensivaktionen beeindruckten die Gastgeber sichtlich, sie agierten deutlich vorsichtiger, der Unterhaltungswert des Spiels sank erheblich. Das Führungstor fiel aus heiterem Himmel: Eine flache Hereingabe von Daniel Caligiuri verlängerte Di Santo auf Pjaca, der sein zweites Saisontor erzielte. Nach dem Seitenwechsel veränderte sich wenig. Schalke versuchte, das Spiel zu kontrollieren, ohne allzu viel zu riskieren. So blieb das Niveau bescheiden.

Frankfurt gewinnt gegen Hannover

Eintracht Frankfurt darf nach einem abgezockten Auftritt gegen Hannover 96 weiter von der Champions League träumen. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac siegte mit 1:0 (1:0) und verteidigte damit ihren Platz unter den Top 4 der Fußball-Bundesliga. Inklusive des Pokal-Viertelfinals gegen Mainz 05 (3:0) war es für die formstarken Hessen der fünfte Heimsieg in Serie. Danny da Costa (39.) erzielte das Tor für die Eintracht, die damit nach dem 0:1 in der Vorwoche beim VfB Stuttgart auch auf ihre siebte Saisonpleite umgehend einen Sieg folgen ließ. Hannover, dessen wenige mitgereiste Fans wegen des schwelenden Konflikts mit Klub-Boss Martin Kind erneut fast vollständig auf Unterstützung der Mannschaft verzichteten, steckt dagegen weiter im Niemandsland der Tabelle fest.

In einer insgesamt zerfahrenen Anfangsphase war die Frankfurter Truppe die etwas aktivere Mannschaft. Mit zunehmender Spieldauer übernahm die Eintracht immer mehr die Kontrolle, obwohl sich das erneute Fehlen des zuletzt gelbgesperrten Anführers Kevin-Prince Boateng, der aufgrund einer Erkältung zunächst auf der Bank Platz nahm, durchaus bemerkbar machte. Nachdem Rebic (16.) per Kopf am stark reagierenden 96-Torwart Philipp Tschauner gescheitert war, dauerte es bis kurz vor der Pause, ehe da Costa eine Ecke von Jonathan de Guzman verwandelte. Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit blieb die Eintracht am Drücker. Hannover schaffte wie schon in der ersten Halbzeit selten Entlastung und blieb vor allem im Offensivspiel vieles schuldig. Doch die Partie bleib offen. Und so hatte Frankfurt Glück, dass der Videobeweis eine Schwalbe von Miiko Albornoz entlarvte und Schiedsrichter Marco Fritz den bereits verhängten Elfmeter zurücknahm.