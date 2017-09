20. September 2017, 22:44 Uhr Bundesliga Sandro Wagner dreht Pirouetten in Mainz









Die TSG 1899 Hoffenheim dreht die Partie gegen Mainz und siegt spät.

Borussia Dortmund feiert beim 3:0 gegen den HSV einen Klubrekord.

Mit einem Tor in der Nachspielzeit hat Mark Uth der TSG 1899 Hoffenheim nach einem Fußball-Spektakel beim FSV Mainz 05 einen glücklichen 3:2 (2:2)-Sieg beschert. In einem spannenden und teilweise hochklassigen Bundesligaspiel brachten Danny Latza (6. Minute) und Yoshinori Muto (16.) die Hausherren am Mittwochabend vor 23 477 Zuschauern früh in Führung. Nadiem Amiri (23.), Sandro Wagner (45.+1) und Uth drehten jedoch die Partie für die weiter ungeschlagenen Kraichgauer, die sich mit elf Punkten im oberen Tabellenfeld festsetzten. Mainz bleibt mit drei Zählern unten drin.

Jubiläums-Sieg für den BVB

Borussia Dortmund lässt sich bei der Jagd nach Rekorden in der Fußball-Bundesliga auch nicht vom Hamburger SV stoppen. Der achtmalige deutsche Meister feierte mit dem 3:0 (1:0) beim HSV am Mittwochabend nicht nur den 750. Sieg in der Bundesliga und den Verbleib an der Tabellenspitze, sondern stellte auch eine Klubbestmarke auf: Noch nie blieb der BVB zu Beginn einer Saison so lange ohne Gegentor - fünf Spiele oder 450 Minuten. Der bisherige Rekord lag 16 Jahre zurück, als Bayern Münchens Hasan Salihamidzic im fünften Spiel in der 22. Minute gegen den BVB traf.

Shinji Kagawa (24. Minute) Pierre-Emerick Aubameyang (63.) und Christian Pulisic (79.) trafen vor 52 962 Zuschauern für die klar besseren Gäste. 13 Punkte hat Dortmund nun auf dem Konto. Borussia Mönchengladbach ist am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) der nächste Gegner - und ein anderes Kaliber als Hamburg. Die Hanseaten kassierten nach den zwei Auftakterfolgen die dritte Pleite in Folge und finden sich vor dem Spiel in Leverkusen am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) nun in den Gefilden wieder, die man an der Elbe fürchtet und der zahlungsmüde Gönner Klaus-Michael Kühne immer wieder kritisiert.

Niederlechner verschießt Elfmeter

Die "Unbezwingbaren" von Hannover 96 punkten weiter, diesmal aber auch mit etwas Glück: Der glänzend in die Saison gestartete Aufsteiger erkämpfte sich am 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga beim SC Freiburg ein 1:1 (0:0) und ist mit nun elf Punkten so gut wie noch nie zu diesem Zeitpunkt. Martin Harnik (66.) erzielte mit seinem vierten Saisontreffer zunächst die Führung für Hannover. Der eingewechselte Nils Petersen (83.) glich für Freiburg, das in Person von Florian Niederlechner zudem einen Foulelfmeter (54.) verschoss, kurz vor Schluss noch aus.

Zumindest verhalten jubeln durften die Hannoveraner dennoch. Denn durch das nächste Spiel ohne Niederlage setzte sich die beeindruckende Serie mit Trainer André Breitenreiter fort. Seitdem der 43-Jährige bei 96 verantwortlich ist - und das sind nunmehr immerhin 15 Pflichtspiele - verlor Hannover nicht einmal.

Hertha siegt trotz Brandt-Treffer

Hertha BSC hat Angstgegner Bayer Leverkusen in der Fußball-Bundesliga in die Knie gezwungen und Tuchfühlung mit den Europapokalplätzen aufgenommen. Die Berliner setzten sich am 5. Spieltag gegen die Werkself verdient mit 2:1 (2:0) durch und rückten mit acht Punkten in die obere Tabellenhälfte vor. Mathew Leckie (16.) mit seinem vierten Saisontor und Salomon Kalou (24.) trafen für die Hausherren. Nationalspieler Julian Brandt (84.) brachte Bayer spät noch einmal heran.