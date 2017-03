6. März 2017, 17:55 Uhr Bundesliga Rudi Völlers persönliche Enttäuschung









Bayer Leverkusen stellt mit Tayfun Korkut einen neuen Trainer vor. Er soll erst einmal bis Saisonende bleiben und folgt Roger Schmidt.

Korkut soll die Blockaden lösen, die zuletzt aus dem Verhältnis zwischen Trainer und Team entstanden.

Leverkusens Sportdirektor Rudi Völler kann trotzdem seine Enttäuschung nicht verbergen. Er lobt Tayfun Korkut, hätte Roger Schmidt aber gerne gehalten.

Von Philipp Selldorf, Leverkusen

Die Macht der Gewohnheit veranlasste den Leverkusener Geschäftsführer Michael Schade, den Gästen des Pressetermins einen "wunderschönen guten Morgen" zu entbieten, womit er allerdings doppelt falsch lag. Erstens war der Morgen längst ein Mittag, zweitens war dieser Tag bei Bayer 04 kein wunderschöner, zumindest nicht aus der Sicht von Schades Geschäftsführer-Kollege Rudi Völler, der seine persönliche Enttäuschung über die neue Situation nicht verbergen konnte und wollte.

Das lag nicht daran, dass ihm der neue Leverkusener Trainer Tayfun Korkut nicht gefällt, sondern daran, dass er die Beurlaubung von dessen Vorgänger Roger Schmidt nicht hatte verhindern können. Völler gab ein weiteres Mal zu verstehen, dass er Schmidt gern im Amt gehalten hätte, "zumindest bis zum Ende der Saison" - was aber, wie der Sportchef einräumte, "wegen der Entwicklung der letzten Wochen und wegen der Vorbelastung" nicht mehr möglich gewesen sei.

Trainer-Entlassungen dieser Bundesliga-Saison Die Ablösung von Roger Schmidt durch Interimscoach Tayfun Korkut bei Bayer Leverkusen ist bereits der neunte Trainerwechsel der laufenden Saison in der Fußball-Bundesliga. Der VfL Wolfsburg hat sogar schon zwei Mal getauscht. 1. Werder Bremen, 18. September 2016 Viktor Skripnik -> Alexander Nouri 2. Hamburger SV, 25. September 2016 Bruno Labbadia -> Markus Gisdol 3. VfL Wolfsburg, 17. Oktober 2016 Dieter Hecking -> Valerien Ismael 4. FC Ingolstadt 04, 6. November 2016 Markus Kauczinski -> Maik Walpurgis 5. SV Darmstadt 98, 5. Dezember 2016 Norbert Meier -> Torsten Frings 6. FC Augsburg, 14. Dezember 2016 Dirk Schuster -> Manuel Baum 7. Borussia Mönchengladbach, 21. Dezember 2016 André Schubert -> Dieter Hecking 8. VfL Wolfsburg, 26. Februar 2017 Valerien Ismael -> Andries Jonker 9. Bayer Leverkusen 5. März 2017 Roger Schmidt -> Tayfun Korkut

Deswegen saß nun also Tayfun Korkut vor den Reportern: 42 Jahre alt, geboren in Stuttgart, zuletzt beim 1. FC Kaiserslautern in der zweiten Liga beschäftigt, wo er Ende Dezember 2016 die Arbeit niederlegte, davor eineinviertel Jahre Cheftrainer bei Hannover 96. Seine Vereinbarung mit Bayer 04 gilt vorerst bis Saisonende, Fortsetzung nicht ausgeschlossen.

Auf diesen Kandidaten waren die berufsmäßigen Spekulanten nicht gekommen. Wie immer wurden viele interessante Namen gehandelt, der ehemalige Bayer-Trainer Jupp Heynckes war unfreiwillig dabei und auch der amtierende DFB-Sportdirektor Horst Hrubesch, der einigermaßen erstaunt mitteilte, mit ihm habe niemand gesprochen. Immerhin war die Spur nicht schlecht: Harun Arslan, Korkuts Berater, vertritt auch den DFB-Trainer Joachim Löw und Hrubeschs Vorgänger Hans-Dieter Flick.

Zwar schaffte es Bayer nicht, die Personalie bis zum Verkündungstermin am Montag um 13 Uhr geheim zu halten. Der geringe Zeitvorsprung, den der Sportsender Sky mit seiner Meldung hatte, ließ sich jedoch verkraften. Ansonsten hatten die Verantwortlichen das Prozedere diskret geregelt. Das Votum für Korkut sei "in den vergangenen Tagen gereift", erklärte Rudi Völler.

Wie das im Fußball üblich ist, waren sich die Beteiligten schon früher in irgendeinem Stadion über den Weg gelaufen, erstmals offenbar in der Zeit, als Korkut dem türkischen Nationaltrainer assistiert hatte (2011/12). "Er hat immer gute Ideen, wie man Fußball spielt. Die Wahl war relativ einfach", meinte Völler.

Den Worten des Sportchefs zufolge war Korkut also vorbeugend auf die Mission Leverkusen eingestimmt worden. Gerufen hat ihn Bayer aber erst im Anschluss an die 2:6-Niederlage bei Borussia Dortmund. Dass Schmidt nach dieser nicht eben unauffälligen Minus-Bilanz unter anderem von einem "sehr guten Auftritt" seiner Elf sprach und damit Erstaunen und Spott hervorrief, sei allerdings "nicht ausschlaggebend" gewesen, so Völler. Unerheblich waren Schmidts seltsame Worte aber auch nicht. Sie gaben Auskunft über das grundsätzliche Problem, das der Trainer seinem Klub bereitete - und auch den Leuten, die ihn bis zuletzt unterstützten.