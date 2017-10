4. Oktober 2017, 11:30 Uhr Bundesliga Nebenberuf Eliteschiedsrichter









Marco Fritz ist einer von zehn Fifa-Schiedsrichtern in Deutschland. Wie alle anderen deutschen Unparteiischen pfeift er im Nebenjob.

Im Hauptberuf ist Fritz Bankkaufmann. Auf diese Arbeit möchte er auch nicht verzichten.

In Deutschland gibt es im Gegensatz zu anderen Ligen keine Profi-Schiedsrichter.

Von Matthias Schmid , Stuttgart

Ungefähr eine Stunde vor einem Bundesligaspiel legt sich Marco Fritz erst einmal auf die Massagebank. Er lässt sich dann seine Muskeln lockern, sie durchmassieren. Vom eigenen Physiotherapeuten, den der Deutsche Fußball-Bund (DFB) seinem Schiedsrichterteam in der ersten und zweiten Liga genauso zur Verfügung stellt wie einen eigenen Fahrdienst vom Hotel zum Stadion. Es sind Annehmlichkeiten, die mittlerweile selbstverständlich sind im durchdesignten Profifußball.

Die Schiedsrichter in der Bundesliga sehen schon lange nicht mehr aus wie der legendäre Wolf-Dieter Ahlenfelder, der in den Achtziger Jahren des vorigen Jahrtausends mit seiner rundlichen Gestalt ein eher gemütliches Bild des Unparteiischen zeichnete. Kein schwarzes Trikot spannt mehr am Bauch, sie kommen nicht atemlos am Strafraum an, wenn sie zuvor 60, 70 Meter quer über den Platz gesprintet sind. Bundesliga-Schiedsrichter sind heutzutage Leistungssportler, drahtig, fit - so wie Marco Fritz eben aus dem schwäbischen Örtchen Korb im Remstal.

Seit acht Jahren pfeift der 40-Jährige Spiele in der ersten Liga, seit fünf Jahren darf er sich das Logo des Welt-Fußballverbandes Fifa vorne aufs Trikot sticken lassen - als einer von nur zehn Schiedsrichtern in Deutschland. Er gehört zur deutschen Elite, Champions League, Pokalfinale in Berlin und die Europameisterschaft in Frankreich hat er schon als Aktiver erlebt. Aber wenn Fritz über seine Profession erzählt, hört sich das an wie bei einem Schiedsrichter, der in der Landesliga Württemberg Staffel 4 pfeift. Nach der Englischen Woche neulich, als er die Partie zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Bayern leitete, setzte er sich am nächsten Tag um fünf Uhr morgens in den Zug heim nach Stuttgart. Dort angekommen holte er erst einmal seinen feinen Zwirn aus dem Auto, um sich im Büro umzuziehen.

Um 8.30 Uhr saß er wieder an seinem Schreibtisch hinter dem Computer. Im edlen schwarzen Anzug, schmalem weißem Stretchhemd und schicker Krawatte. Schiedsrichter ist er nur im Nebenjob, im Hauptberuf ist er Bankkaufmann. "Das macht mir Spaß", sagt Fritz, als er in seiner Filiale in der Stuttgarter Innenstadt am Konferenztisch Platz nimmt. Seit einem Jahr arbeitet er in der Königsstraße, davor war er Filialleiter unter anderem in Bad Cannstatt.

Vielleicht ist Fritz zu sehr Schwabe

Die steile Karriere als Schiedsrichter steht der Karriere als Bänker natürlich im Weg. Fritz hat sich damit abgefunden, dass ihm in der Bank große Aufstiegschancen verwehrt bleiben, obwohl es Verbindendes gibt. Der Umgang mit Menschen zum Beispiel. "Ich habe auf dem Platz gelernt, Konflikte schneller und besser zu lösen", sagt Fritz. Im Konflikt mit sich selbst stehe er aber nicht, fährt er fort. Er weiß, was er will. Im Moment ist ihm sein Hobby, "die Pfeiferei", wie er es nennt, wichtiger als die Arbeit. Aber sie deshalb gleich aufgeben?

Vor fünf Jahren verständigte er sich mit seinem Arbeitgeber auf eine Teilzeitlösung, achtzig Prozent seines Arbeitspensums kann er nun flexibel abarbeiten. "Es war nie eine Überlegung", sagt Fritz, die Bank für den Fußball zu verlassen. Vielleicht ist er dafür zu sehr Schwabe. Diesen wird gern nachgesagt, sie würden das Risiko scheuen, sie sorgten schon in der Gegenwart für die Zukunft vor, bilden gern Rücklagen oder bauen sich ein Häusle. Als Schiedsrichter ist in der Bundesliga mit 47 Jahren Schluss. Unverrückbar ist das Renteneinstiegsalter. "Und was kommt danach?", fragt Fritz.