11. Februar 2017, 17:44 Uhr Bundesliga Leipzig und Dortmund erleben einen Albtraum









RB Leipzig verliert gegen den Hamburger SV 0:3 (0:2), auch Borussia Dortmund unterliegt in Darmstadt mit 1:2 (1:1)

Bayer Leverkusen gewinnt 3:0 gegen Eintracht Frankfurt, Gladbach gewinnt.

Borussia Dortmund hat zum Abschluss einer turbulenten Woche Nerven gezeigt und nach einer desolaten Leistung beim Tabellenletzten Darmstadt 98 verloren. Beim 1:2 (1:1) drei Tage nach dem Einzug ins Pokal-Viertelfinale gegen Hertha BSC präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel erschreckend schwach.

Winter-Neuzugang Terrence Boyd brachte die Lilien mit seinem ersten Bundesliga-Tor in Führung (21.). Raphael Guerreiro erzielte zwar noch den zwischenzeitlichen Ausgleich (44.). Doch der eingewechselte Antonio Colak schoss die Lilien zum ersten Heimsieg seit dem 22. Oktober 2016 (67.).

Vor 17.400 Zuschauern im ausverkauften Stadion am Böllenfalltor erwischten die Gäste einen miserablen Start. Erst verhinderte BVB-Torwart Roman Bürki mit einer guten Parade ein Kopfballtor von Boyd (5.), zwei Minuten später traf Jan Rosenthal nur den Pfosten (7.).

"Es war ein verdienter Sieg von Darmstadt. Allein das zeigt, wie wenig von dem, was uns ausmacht, wir auf dem Platz gesehen haben", sagte BVB-Trainer Thomas Tuchel. "Wenn wir so weit unter unserer Leistungsgrenze spielen und gleichzeitig der Gegner zumindest sehr nahe an seinem Limit, ist es nur fair, dieses Spiel zu verlieren und dass die Mannschaft gewinnt, die ihr Potenzial ausschöpft." Darmstadts Trainer Torsten Frings war dem Ergebnis entsprechend euphorisch. "Wir haben ein überragendes Spiel abgeliefert und all das, was wir uns vorgenommen haben, perfekt umgesetzt. Wir wollten Dortmund nicht ins Spiel kommen lassen."

Tuchel stand schon in der Anfangsphase in seiner Coaching-Zone und brüllte Anweisungen auf den Platz - und dann auch noch den Linienrichter an. Schiedsrichter Wolfgang Stark sprach früh eine Verwarnung in Richtung des Coaches aus, der seine Startelf nach dem Sieg im Pokal auf insgesamt vier Positionen verändert hatte.

Lilien-Trainer Torsten Frings, der als Spieler in 47 Bundesligapartien für den BVB zehn Tore schoss, brachte Neuzugang Hamit Altintop erstmals von Beginn an. Mit dem 34-Jährigen im Mittelfeld zeigten die Hausherren ihre beste erste halbe Stunde der Saison und gingen völlig verdient in Führung.

Gegen die passive BVB-Abwehr stand Boyd bei einer leicht abgefälschten Hereingabe von Marcel Heller genau richtig und bezwang Bürki aus sieben Metern. Es war der erste Lilien-Heimtreffer nach zuvor 484 torlosen Minuten.

Ein erstes Lebenszeichen des BVB gab Marco Reus in der 32. Minute ab, als der Nationalspieler mit seinem Freistoß aus gut 22 Metern nur die Latte traf. Zwar ließ die BVB-Abwehr den Gastgebern weiterhin viel zu viel Raum, in der Offensive reichte aber ein starker Pass von Emre Mor auf Guerreiro, um noch vor der Pause den Ausgleich zu erzielen. Auch nach dem Wiederanpfiff kamen die Dortmunder oft einen Schritt zu spät, Darmstadt spielte weiter mutig nach vorne. Das Frings-Team ging dabei zunächst fahrlässig mit den sich bietenden Chancen um - dann bewies Sidney Sam Übersicht und setzte mit seinem Pass Colak ein, der kurz nach seinem Tor noch das Lattenkreuz traf (70.).

Hamburg schockt Leipzig

RB Leipzig hat eine Woche nach den Ausschreitungen von Dortmund im eigenen Stadion erstmals Schwächen gezeigt. Der Aufsteiger musste sich gegen den Hamburger SV mit 0:3 (0:2) geschlagen geben und kassierte in der laufenden Saison seine erste Heimniederlage. Der Ex-Leipziger Kyriakos Papadopoulos (18.), der Brasilianer Walace (24.) und Aaron Hunt (90.+3) trafen für die Gäste.

Vor 42.558 Zuschauern verschafften sich die Hamburger durch den dritten Pflichtspielsieg in Folge etwas Luft im Abstiegskampf. Mit 19 Punkten befindet sich das Team von Markus Gisdol aber nach wie vor in großer Not. Der Tabellenzweite Leipzig verlor sein letztes Heimspiel am 15. April 2016 gegen den SV Sandhausen (0:1) noch zu Zweitliga-Zweiten.

Kaum waren die Leipziger Gesänge ab der 9. Spielminute zum Protest für eine faire Fan-Kultur verklungen, übernahmen die Gäste die Regie. Nach einer Ecke von rechts wuchtete Papadopoulos nahezu ungehindert den Ball ins Netz. Für den HSV-Innenverteidiger war es eine Genugtuung, kam er bei RB in der Hinrunde kaum zum Zuge kam und wurde nach Hamburg abgeschoben.

Sechs Minuten später erhöhte Hamburgs zweiter Neuzugang, der brasilianische Olympiasieger Walace, ebenfalls per Kopf nach einer Ecke von rechts auf 2:0. Leipzig war geschockt. Zwar hatten die Sachsen durch Timo Werner (3.) und Marcel Sabitzer (7.) zu Beginn zwei gute Chancen, doch spätestens nach dem 0:1 herrschte in der Abwehr der Hausherren vor allem bei Standards große Unsicherheit. Erstmals lag RB in der Bundesliga zuhause mit zwei Toren zurück.

Leipzigs Coach Ralph Hasenhüttl reagierte prompt und beendete das Startelf-Debüt des französischen Neuzugangs Dayot Upamecano nach nur 31 Minuten. Stürmer Yussuf Poulsen wurde aufs Feld geschickt und sollte die Wende bringen. Doch Leipzig blieb das Pech treu. Kurz vor der Pause musste Poulsen verletzt wieder ausgewechselt werden.

Auch im zweiten Durchgang liefen die Leipziger ihrer Form hinterher. Vom vielgepriesenen Hochgeschwindigkeits-Fußball war nichts zu sehen. Das Spiel wirkte oft gefällig, Spielmacher Emil Forsberg war die fehlende Spielpraxis nach seiner Rotsperre anzumerken. Zudem kauften die Gäste den Leipzigern mit ihrem körperlichen Spiel immer wieder den Schneid ab. Passend dazu sah Papadopoulos Gelb (55.). Dennis Diekmeier (87.) hätte für den HSV fast noch weiter erhöht. Dies besorgte Hunt in der Nachspielzeit.