25. Februar 2018, 20:10 Uhr Bundesliga Kölner Überraschungscoup

Kollektiver Erleichterung: Die Kölner Spieler feiern den Sieg in Leipzig.

Der 1. FC Köln dreht das Spiel bei RB Leipzig und gewinnt am Ende noch mit 2:1.

Der lange verletzte Leonardo Bittencourt erzielt den Siegtreffer.

Von Javier Cáceres, Leipzig

Das Wort Klassenerhalt wird sich in dieser Saison womöglich doch noch auf 1. FC Köln reimen. Die Kölner sind zwar weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz. Doch sie vermochten es am Sonntagabend, durch einen Doppelschlag von Vincenzo Koziello (70.) und des eingewechselten Leonardo Bittencourt (77.) bei RB Leipzig einen 2:1-Sieg zu erzielen - und den Rückstand auf den Relegationsplatz auf sieben Zähler zu verkürzen.

Die Leipziger verloren durch die Pleite im Kampf um die Champions-League-Plätze an Boden - und rutschten auf den sechsten Platz ab. Bei RB Leipzig hatte nach der Qualifikation für das Achtelfinale der Europa League gegen den SSC Neapel vom Donnerstag eine seltsame Ernüchterung geherrscht. Man habe die Grenzen aufgezeigt bekommen, sagten Wortführer wie Diego Demme und Marcel Sabitzer unmittelbar nach der 0:2-Rückspielpleite gegen die Italiener (Hinspiel 3:1). Trotz des Erfolgs war Trainer Ralph Hasenhüttl also vor der Partie gegen Köln auch als Psychologe gefragt.

Zunächst schien das ebenso aufzugehen wie seine Personalwechsel: Er ersetzte fünf Spieler aus der Startelf des Neapel-Spiels, unter ihnen Nationalstürmer Timo Werner - und hatte dabei insofern ein glückliches Händchen, als dessen Ersatzmann Jean-Kévin Augustin für das frühe Führungstor sorgte, als er nach fünf Minuten einen Pfostentreffer von Ademola Lookman aus kurzer Distanz abstaubte.

Damit war der Ton gesetzt - ganz der Vorgabe Hasenhüttls entsprechend, vom Start weg auf Tempo zu setzen. Kölns Mittelstürmer Simon Terodde prüfte zwar mit einem guten Kopfball RB-Torwart Peter Gulacsi (9.). Doch danach sorgten im Grunde nur die Gastgeber für Torraumszenen, was auch daran lag, dass die Kölner bei ihren Angriffsversuchen viel zu früh nach Terodde suchten, also im Zweifel vorhersehbar durch die Mitte spielten. Dass es zur Halbzeit immer noch 1:0 stand, lag in erster Linie daran, dass die Leipziger ihre Chancen leichtfertig vergaben.

Nach 20 Minuten setzte sich Augustin gut gegen Kölns Libero Jorge Meré durch, setzte seinen Schuss aber neben das Tor; dann lief der Franzose gar nach einem absurden Ballverlust von Frederik Sörensen im Mittelfeld allein auf Torwart Timo Horn zu - und scheiterte (28.). Ähnlich viel Zeit hatten Sabitzer und Emil Forsberg, als sie am Sechzehner freigespielt wurden. Ihre Innenriststöße landeten zwar knapp, aber eben doch neben dem Kölner Tor. Die Kölner tauchten erst vor der Pause wieder gefährlich vorm Leipziger Gehäuse auf: Nach einer Ecke annullierte der Referee zurecht ein Abseits-Kopfballtor von Meré. Ein unplatzierter Schuss von Kapitän Jonas Hector nach einer weiteren Ecke landete in den Armen von RB-Torwart Gulacsi.

Es ist der erste Kölner Sieg seit dem 20. Januar

Nach der Pause ließ Köln weiter aufhorchen. RB nahm im dritten Spiel der Woche den Fuß vom Gaspedal; die Kölner entdeckten, dass sie auf ihrer rechten Angriffsseite auf Öl stoßen würden. Risse narrte RB-Linksverteidiger Bernardo ein ums andere Mal. Beiden Toren gingen Angriffe über Risse voraus - sowohl als Koziello mit einen Linksschuss aus 20 Metern den Ausgleich erzielte, als auch beim Siegtor von Bittencourt. Er stellte den ersten Kölner Sieg seit dem 20. Januar her - und sorgte damit für neue Hoffnung. Das Team ist nun bereits punktgleich mit dem Hamburger SV auf Rang 17.