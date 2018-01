19. Januar 2018, 23:30 Uhr Bundesliga Harmlos ohne Aubameyang









Dortmund holt ohne den Torjäger nur ein 1:1 gegen Hertha BSC. Anstelle des Gabuners steht Weltmeister Schürrle in der Startelf.

Wie zum Rückrunden-Auftakt kam Borussia Dortmund nicht über ein Remis hinaus. Diesmal hieß es am Ende 1:1 (0:0) bei Hertha BSC. Davie Selke brachte die Berliner nach 46 Minuten in Führung. Für die dann entschiedener anrennenden Dortmunder reichte es nur noch zum Ausgleich durch Shinji Kagawa (71.). "In der zweiten Halbzeit haben wir einen Gang zugelegt und hätten gewinnen müssen", sagte BVB-Verteidiger Ömer Toprak. "Du musst das zweite Tor machen", hielt Hertha-Coach Pal Dardai entgegen. "Wir sind dennoch zufrieden."

Die Dortmunder verzichteten wie schon bei der Nullnummer gegen Wolfsburg in der Vorwoche auf ihren besten Torschützen Pierre-Emerick Aubameyang, weil der Gabuner nach Ansicht der sportlichen Leitung derzeit nicht bei der Sache ist. Ein Abschied des Angreifers, an dem der FC Arsenal interessiert sein soll, sei aber nicht beschlossen, versicherte BVB-Sportdirektor Michael Zorc: "Wir planen weiter mit Aubameyang. Wir haben derzeit nichts auf dem Tisch, da ist viel Luft dabei", sagte er dem TV-Sender Eurosport vor dem Anpfiff und ergänzte: "Es gibt einen Weg zurück in die Mannschaft, dazu gehört Professionalität."

Das 2:0 durch Kalou verhindert der übereifrige Berliner Duda

Für Aubameyang stand Weltmeister André Schürrle in der Startelf, zudem schickte Coach Stöger erneut den 17 Jahre alten Sancho von Beginn an aufs Feld. Die erste Chance hatte Kagawa per Kopf (14.). Die Gäste konnten ihre Offensivqualitäten jedoch lange Zeit nicht zeigen.

Die Hertha hatte die besseren Chancen und schlug unmittelbar nach der Pause zu. Nach schönem Doppelpass mit Duda passte Lazaro präzise auf Selke, der einschoss. Umgehend erhöhten die Gäste ihre Bemühungen. Pulisic scheiterte am Berliner Ersatztorwart Thomas Kraft (56.), der kurzfristig Rune Jarstein (Oberschenkel) ersetzte. Die Gastgeber setzten nun auf Nadelstiche. In der 63. Minute jubelten sie, doch Duda hatte einen Schuss von Salomon Kalou aus Abseitsposition über die Linie bugsiert, obwohl der Ball vermutlich auch so ins Tor getrudelt wäre. Diese Tölpelei wurde wenig später durch Kagawa bestraft. Sancho (81.), Toljan (84.) und Isak (86.) verpassten in der Schlussphase den möglichen BVB-Siegtreffer, ein elfmeterreifes Halten gegen Jarmolenko wurde nicht geahndet.