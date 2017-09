16. September 2017, 17:48 Uhr Bundesliga Goretzka befreit Schalke









Schalke gewinnt auswärts in Bremen nach Rückstand mit 1:2.

Auch der FC Augsburg holt auswärts drei Punkte gegen Eintracht Frankfurt.

Die Partie Stuttgart gegen Wolfsburg wird von einer Fehlentscheidung des Schiedsrichterteams überschattet.

Die Spiele im Überblick

Es schwebte schon das bedrohliche Wort "Auswärtsfluch" über Schalke 04, und das nach nur jener einen Niederlage gegen Hannover 96, immerhin den aktuellen Tabellenführer. Gegen Werder Bremen haben die Schalker am 4. Spieltag nun ihren ersten ersten Auswärtssieg der Saison eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco gewann nach anfänglichem Rückstand bei ihrem Lieblingsgegner 2:1 (1:1).

Abwehrchef Lamine Sané brachte die Bremer in der 20. Minute zunächst in Führung, doch Schalke kam nur zwei Minuten später durch ein Eigentor von Milos Veljkovic zum Ausgleich. Nationalspieler Leon Goretzka drehte kurz vor dem Ende (83.) das Spiel komplett. Damit holte sich Schalke mit dem dritten Sieg im vierten Spiel weiteres Selbstvertrauen für die Partie gegen Bayern München am Dienstag.

Auch der FC Augsburg holte auswärts an diesem Spieltag drei Punkte und entwickelt sich damit langsam vom Abstiegskandidaten zum Überraschungsteam. Die Mannschaft von Manuel Baum gewann bei Eintracht Frankfurt mit 2:1 (1:0). Die Augsburger Tore schossen Philipp Max in der 20. Minute per Freistoß und Caiuby in der 76. Minute per Fernschuss. Für Frankfurt traf anschließend Luka Jovic (79.).

In Stuttgart wurde derweil weniger über Fußball als über eine Schiedsrichter-Entscheidung, genauer gesagt eine Schiedsrichter-Nicht-Entscheidung diskutiert: Als Wolfsburgs Torwart Koen Casteels in der 84. Minute rauskam und den Ball aus dem Sechzehner faustete, erwischte er Gentner mit dem Knie im Gesicht. Der VfB-Kapitän blieb bewusstlos am Boden liegen, blutete und wurde wenig später vom Platz getragen. Weder Schiedsrichter Guido Winkmann noch der Videoschiedsrichter erkannten das klare Foul des Torwarts im Strafraum, Winkmann ließ ohne Strafstoß weiterspielen.

Am Ende gewann der VfB Stuttgart gegen Wolfsburg mit 1:0 (1:0) durch einen Treffer von Neuzugang Chadrac Akolo. Mit dem Sieg ist Suttgart nun vor eigenem Publikum saisonübergreifend in elf Begegnungen unbesiegt.