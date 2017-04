5. April 2017, 22:13 Uhr Bundesliga Fünf Tore und Getümmel in Mainz









RB Leipzig gewinnt 3:2 gegen Mainz 05, dabei kommt es zu Rudelbildung auf dem Platz, Mainz spielt am Ende in Unterzahl.

Mario Gomez verlässt gegen den SC Freiburg das Glück, Bayer Leverkusen siegt erstmals unter neuem Trainer.

Champions-League-Aspirant RB Leipzig hat die Not beim taumelnden FSV Mainz 05 dramatisch vergrößert und Trainer Martin Schmidt weitere unruhige Tage beschert. Der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga gewann am Mittwochabend mit 3:2 (0:0) bei den Rheinhessen, die nach der vierten Pleite in Serie in großer Abstiegsgefahr schweben. Nach einer mehr als respektablen ersten Halbzeit der Mainzer reichten 240 Sekunden nach dem Seitenwechsel für den nächsten schweren Rückschlag im Kampf um den Liga-Verbleib.

Zudem muss Mainz vorerst auch noch auf Jean-Philippe Gbamin nach einer roten Karte wegen groben Foulspiels (89.) in der teilweise äußerst ruppig geführten Partie verzichten. Nach Vorlage von Bundesliga-Topvorbereiter Emil Forsberg erzielten Marcel Sabitzer (47. Minute) und Neu-Nationalspieler Timo Werner (51.) ihre Tore, RB-Treffer Nummer drei gelang Naby Keita (89.) vor 26 379 Zuschauern. Mainz kam durch einen Foulelfmeter von Jairo (69.) und Yoshinori Mouto in der Nachspielzeit jeweils nur noch mal ran. Sportdirektor Rouven Schröder sprach nach dem Spiel Trainer Martin Schmidt sein Vertrauen aus. "Er wird am Samstag in Freiburg auf der Bank sitzen. Das kann ich definitiv sagen", erklärte Schröder.

Erster Sieg für Korkut

Bayer Leverkusen hat seinem neuen Trainer Tayfun Korkut im fünften Anlauf endlich den ersten Sieg beschert und die Minimalchance auf den Sprung in die Europa League gewahrt. Die Werkself kam durch das verdiente 2:0 (1:0) beim Tabellenschlusslicht Darmstadt 98 zum ersten Dreier nach zuvor acht Pflichtspielen ohne Sieg.

Vor 16.200 Zuschauern besiegelten die überragenden Julian Brandt (15.) und Kevin Volland (56.) den fünften Auswärtserfolg der Bayer-Elf, der in der neuen Runde aber weiterhin die erste Saison ohne Europacup seit sieben Jahren droht. Die abgeschlagenen Darmstädter, die erneut wacker kämpften, kassierten am 27. Spieltag die 20. Niederlage und haben sich längst mit dem Abstieg abgefunden.

Gomez geht das Glück aus

Keine Gomez-Tore, keine Punkte: Der VfL Wolfsburg schwebt in der Fußball-Bundesliga wieder in akuter Abstiegsgefahr. Die Wölfe kassierten im fünften Spiel unter Trainer Andries Jonker die erste Niederlage und stecken nach dem 0:1 (0:0) gegen den SC Freiburg und dem abrupten Ende des Tor-"Märchens" von Mario Gomez ganz tief im Tabellenkeller fest. Die Freiburger dürfen nach dem Dreier unterdessen vom Europacup träumen. Das Team von Coach Christian Streich kletterte durch den späten Treffer von Florian Niederlechner (78.) auf Platz sieben, der am Ende für die Europa League reichen könnte.

Wolfsburg zeigte zwar zunächst eine engagierte Leistung, vergab dabei aber zu viele Chancen. Vor allem "Serientäter" Gomez agierte vor dem Tor diesmal glücklos und verpasste sein 13. Saisontor trotz guter Möglichkeiten mehrfach. Der Nationalspieler hatte zuvor in allen vier Spielen unter Jonker getroffen und in dieser Zeit alle sechs Wolfsburger Tore erzielt.