Ralph Hasenhüttl ärgert sich nach dem 0:1 gegen Augsburg vor allem über die Geste von Daniel Baier.

Der entschuldigt sich am Mittwoch, bekommt vom DFB aber eine Sperre von einem Spiel verhängt und muss 20 000 Euro zahlen.

Von Sebastian Fischer , Augsburg

Ralph Hasenhüttl sah aus, als würde er die Luft anhalten. Der Trainer von RB Leipzig ist eigentlich kein mürrischer Vertreter seiner Branche, doch so wie er da saß in der Pressekonferenz, den Blick auf den Statistikzettel auf dem Tisch vor sich gesenkt, das Gesicht rot, schien die Wut gleich aus ihm herauszuplatzen. Er hatte so schlechte Laune wie lange nicht mehr nach einem Fußballspiel. Und das konnte kaum nur jener Provokation geschuldet sein, über die später alle redeten.

Augsburgs Kapitän Daniel Baier hatte sich in der 74. Minute auf Höhe der Leipziger Bank im Zweikampf dankbar fallengelassen, Hasenhüttl sprang auf. Woraufhin Baier in dessen Richtung ausspuckte und eine schüttelnde Handbewegung auf Höhe der Lenden vollzog, die Eingeweihte als Aufruf zur Selbstbefriedigung verstehen. Hasenhüttl baute sich nach dem Spiel vor Baier auf, verweigerte den Handschlag. Und Baier sagte im Fernseh-Interview: "Mein Gott, das ist ein Fußballspiel, wo Emotionen dazugehören."

Emotionen, das war das Entscheidende an diesem Abend, auch abseits der Diskussion um Baiers Unsportlichkeit, die der DFB am Mittwoch mit einer Zahlung von 20 000 Euro und einem Spiel Sperre bestrafte. Augsburg hatte mit 1:0 gewonnen - und den favorisierten Leipzigern gezeigt, wie man mit vielen Emotionen ein Fußballspiel gewinnt.

Mal wieder in dieser noch jungen Saison. Ein paar Meter neben Hasenhüttl saß Augsburgs Trainer Manuel Baum und sah sehr zufrieden aus. Der Sieg sei verdient gewesen, sagte er. Und ja, "einen Screenshot" würden sie schon machen von der Tabelle, die den FC Augsburg zumindest über Nacht als Tabellendritten auswies. Von fünf Spielen hat der FCA nur eines verloren, die vergangenen drei gewonnen, es ist längst der beste Saisonstart der Klubgeschichte. Dabei ist es nur ein paar Monate her, dass der FCA gegen den Abstieg kämpfte und Baum umstritten war.

Es sei im Fußball oft schwer zu erklären, "warum es läuft", sagte Angreifer Alfred Finnbogason, der damals noch wie ein Schatten über den Rasen gehuscht war, am Dienstag jedoch wie sein Sturmpartner Caiuby kaum einen wichtigen Zweikampf verlor. Gemeinsam bereiteten sie das Tor durch Michael Gregoritsch nach vier Minuten vor. Danach entstand nie der Eindruck, dass die Leipziger, von Hasenhüttl vorher auf neun Positionen verändert, noch im Stande wären, am Ergebnis etwas zu ändern.