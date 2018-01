27. Januar 2018, 15:17 Uhr Bundesliga Frankfurt hat sehr viel richtig gemacht









Eintracht Frankfurt klettert durch den 2:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach zwischenzeitlich auf Platz zwei der Bundesliga.

Die Eintracht ist nicht mehr nur ein ekliger Gegner - sie fängt an, zumindest phasenweise richtig guten Fußball zu spielen.

Von Tobias Schächter, Frankfurt

Das Wort "Momentaufnahme" macht bei Eintracht Frankfurt in dieser Saison eine steile Karriere. Trainer, Spieler, Vorstände und andere Funktionsträger im Klub - sie alle verwenden es seit Monaten. Freitagnacht, nach diesem "großen Sieg", wie Trainer Niko Kovac den 2:0-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach bezeichnete, hörte man das Wort wieder andauernd - meist in Kombination mit einem "nur". "Nur eine Momentaufnahme" sei der Blick auf die Tabelle, mahnte zum Beispiel Vorstand Fredi Bobic.

Eintracht Frankfurt ist Tabellenzweiter der Fußball-Bundesliga! Am 20. Spieltag! Gut, nach den anderen Begegnungen am Samstag wird das vermutlich Geschichte sein. Deshalb sprach Frankfurts Trainer Niko Kovac nicht nur einige Mahnungen aus; er empfahl seinen Spielern: "Genießt den Moment, rahmt ihn euch ein." Schön sei das auch für ihn, sagte Kovac, das wolle er gar nicht leugnen.

Kovac glaubt, es gebe in jeder Saison Momente, in denen es "klick" mache bei einer Mannschaft. Einer jener "Klick"-Momente, die Entwicklungen anstoßen, die im positiven Fall in das münden, was Sportler einen "Flow" nennen, sei das Trainingslager im Winter in Spanien gewesen. Spielerisch habe sich seine Elf seitdem stark verbessert. Die starke Leistung in der ersten Halbzeit unterstützt die These des Trainers. Diese Eintracht ist nicht mehr nur ein ekliger Gegner, der sie seit der Amtsübernahme von Kovac im März 2016 immer war. Die Eintracht fängt an, zumindest phasenweise richtig guten Fußball zu spielen. Das hat auch mit der Rückkehr von Oscar Mascarell im zentralen Mittelfeld zu tun, die Vorrunde hatte der 24 Jahre junge Spanier verletzungsbedingt komplett verpasst. Nun ordnet Mascarell das Spiel der Eintracht klug und macht kaum Fehler.

Sehr viel richtig gemacht hat die Eintracht letzten Sommer auf dem Transfermarkt. Kritisch wurden die vielen Zugänge aus vielen Nationen damals gesehen. Das galt auch für Kevin-Prince Boateng, der von Las Palmas kam. Am Freitag nun erzielte der 33-Jährige erzielte das 1:0 (43.), und auch dieses Spiel zeigte: Er ist kraft seiner Persönlichkeit auf und neben dem Platz längst zur unumstrittenen Identifikationsfigur der Mannschaft gewachsen.

Boateng, so Kovac, habe eine spielerische Qualität, die es so oft in der Bundesliga nicht zu sehen gebe. Er verleihe der Elf durch seine starke Persönlichkeit Mentalität und Stabilität. Kovac und Boateng kennen sich schon lange, beide sind in Berlin aufgewachsen und kickten einst zusammen bei der Hertha. Für ihn sei Kovac in der Endphase seiner wechselhaften Karriere genau der richtige Trainer, sagt Boateng und traut dem Kroaten auch jetzt schon einen Job beim FC Bayern zu.