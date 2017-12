16. Dezember 2017, 19:12 Uhr Bundesliga 1. FC Köln kann doch gewinnen

Tatsächlich: Die Kölner jubeln in der Bundesliga.









Der 1. FC Köln gewinnt die erste Partie in dieser Bundesliga-Saison.

Schalke liegt gegen Frankfurt 0:2 zurück, am Ende steht es 2:2.

Augsburg trifft in der Nachspielzeit zweimal gegen Freiburg - das Spiel geht 3:3 aus.

Die Partien im Überblick

Der 1. FC Köln kann doch noch gewinnen. Beim 1:0 (0:0) gegen den VfL Wolfsburg gelang den Rheinländern am letzten Hinrundenspieltag der erste Bundesligasieg in der Saison 2017/18. Mit seinem Treffer in der 67. Minute verhinderte Christian Clemens zudem einen unrühmlichen Rekord im deutschen Fußball.

Tasmania 1900 Berlin bleibt mit vier Zählern in der Spielzeit 1965/66, umgerechnet auf die heutige Drei-Punkte-Regel, das schlechteste Erstligateam einer ersten Halbsaison. Der FC hat nach dem ersten Erfolg unter Peter Stögers Interims-Nachfolger Stefan Ruthenbeck jetzt sechs Zähler; Wolfsburg bleibt bei 19.

Das Tor des Tages fiel in der 67. Minute, als der kurz zuvor eingewechselte Clemens eine Jojic-Vorlage an Casteels vorbei mit seinem ersten Saisontreffer ins Netz schoss. "Der Sieg ist hochverdient, trotzdem ist es erst der erste Dreier", sagte Interimstrainer Stefan Ruthenbeck: "Jetzt nicht durchdrehen! Die Mannschaft hat sich belohnt für die Arbeit - nicht mehr und nicht weniger."

Zahlreiche Tore in der Nachspielzeit

Moral bewies erneut der Tabellenzweite Schalke 04. Die Profis von Trainer Domenico Tedesco holten nach einem 0:2-Rückstand bei Eintracht Frankfurt noch ein 2:2 (0:1). Naldo (90.+5) sicherte das Remis. "Es macht einfach Spaß", jubelte Schalkes Trainer Domenico Tedesco: "Wir glauben immer an uns und pushen uns gegenseitig. Unsere Entwicklung ist super."

Luka Jovic (2.) brachte die Eintracht frühzeitig in Führung. Sebastien Haller (66.) legte per Hackentor nach. Breel Embolo (82.) markierte den Anschlusstreffer, dann traf Naldo für die Königsblauen.

Werder Bremen verschenkt den Sieg

Werder Bremen vergab im Abstiegskampf wertvolle Punkte durch das 2:2 (2:0) gegen den FSV Mainz 05. Die Bremer Tore schossen Philipp Bargfrede (2.) und Ishak Belfodil (17.). Robin Quaison (70.) gelang das Anschlusstor für die Rheinhessen, Fabian Frei sorgte noch für den Ausgleich (90.+3.).

"Wir müssen dieses Spiel gewinnen", sagte der Ersatzkapitän der Hanseaten, Niklas Moisander, und ergänzte: "Wir hatten alles unter Kontrolle, aber dann sind aus dem Nichts zwei Tore gefallen. Das ist eine Enttäuschung und natürlich ein Schock für uns."

Der FC Augsburg holte ein 3:3 (1:1) gegen den SC Freiburg. Finnbogason (1.) war der Schütze des Führungstores für Augsburg, doch Christian Günter (20.) markierte den Ausgleich. Nils Petersen (48./66.) traf mit seinem siebten und achten Saisontor zum 3:1 für die Breisgauer. Finnbogason (90.+1/90.+3) besorgte mit seinem zweiten und dritten Tor an diesem Tag noch das Unentschieden.