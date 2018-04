7. April 2018, 17:20 Uhr Bundesliga FC Bayern feiert die 28. Fußball-Meisterschaft

Der FC Bayern gewinnt seine sechste Bundesliga-Meisterschaft in Serie.

Nach dem Sieg in Augsburg ist den Münchnern der erneute Titelgewinn nicht mehr zu nehmen.

Nach dem Auswärtssieg in Augsburg steht fest: Der FC Bayern ist erneut Deutscher Fußball-Meister. Schon am 29. Bundesliga-Spieltag ist den Münchnern der Titel nicht mehr zu nehmen. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Schalke 04, der am Abend auf Hamburg trifft, beträgt damit mindestens 17 Punkte.

Die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes siegte trotz einer trägen Anfangsphase mit 4:1 (2:1) beim FC Augsburg und ist bei fünf verbleibenden Bundesliga-Spieltagen nicht mehr von Rang eins zu verdrängen.

Tore durch Tolisso, James, Robben und Wagner

Ein Eigentor von Niklas Süle (18.) sorgte für die verdiente Augsburger Führung, als FCA-Stürmer Sergio Cordova mit einem Schuss an FCB-Torhüter Sven Ulreich gescheitert war und der Abpraller den Nationalspieler im Gesicht traf. Corentin Tolisso (32.) erzielte für den FC Bayern nach einer Flanke von Joshua Kimmich das 1:1.

Eine Traumkombination über Kimmich und Juan Bernat schloss wenig später James (38.) überlegt zum 2:1 ab. Arjen Robben (62.) glückte per Direktschuss das 3:1, ehe Sandro Wagner (87.) den Schlusspunkt setzte.

Die Bayern feiern damit bereits den 28. Titelgewinn der Vereinsgeschichte. Es ist der sechste Meistertitel in Serie - nach 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017.