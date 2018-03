10. März 2018, 11:41 Uhr Bundesliga Erfolgreicher Schalker "Abstiegskampfmodus"

Der FC Schalke festigt mit dem Sieg in Mainz seinen zweiten Tabellenplatz.

Der Ball war oft häufig Opfer von Gewalthandlungen, was Rückschlüsse auf das Niveau in der Liga zulässt.

Hier geht es zu den Ergebnissen und zur Tabelle der Bundesliga.

Von Philipp Selldorf, Mainz

Unter Zuhilfenahme von viel gutem Willen gingen beide Fanlager zufrieden ins Wochenende. Während die Mainzer Anhänger frenetisch den Kampfgeist ihrer Mannschaft feierten und darin Trost über die 0:1-Niederlage fanden, bejubelten mindestens ebenso begeistert die Schalker Sympathisanten den vierten Sieg hintereinander und die Festigung von Tabellenplatz zwei, was sie leichthin darüber hinwegsehen ließ, dass der Auftritt ihres Teams mit dem einer Spitzenelf wenig gemein hatte.

Mainz 05 und Schalke 04 hatten sich, wie das knappe Resultat nahelegt, ein Duell auf Augenhöhe geliefert, dies aber vorwiegend auf dem Niveau einer englischen Rasenschlacht aus dem vorigen Jahrhundert, als Kick and Rush noch das alternativlose Stilmittel war. Einer der wenigen Momente, in denen der Ball nicht zum Opfer von Gewalthandlungen geriet, brachte den Treffer des Abends. Daniel Caligiuri, auch sonst wieder einer der besten Schalker, startete in der 55. Minute zum Sololauf und schlenzte die Kugel aus 18 Metern präzise in die Ecke - ein "Weltklasse-Tor", wie sich "Eurosport"-Experte Matthias Sammer ereiferte.

"Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die erste Halbzeit kein fußballerischer Leckerbissen war", sagte Leon Goretzka, der sich dieses Bekenntnis leisten konnte - während der ersten Hälfte hatte er noch auf der Ersatzbank gesessen. Mit dem Verzicht auf den Nationalspieler hatte Trainer Domenico Tedesco nicht nur auf Goretzkas verletzungsbedingt eingeschränkte Trainingstätigkeit reagiert, sondern auch den Charakter des Spiels vorempfunden. Gegen die abstiegsbedrohten Mainzer hatte er eine Begegnung auf Biegen und Brechen prophezeit und diese Vorhersage anhand der Aufstellung selbst erfüllt.

Außer Goretzka saß auch der Techniker Max Meyer auf der Bank, der leichtfüßige Offensivkünstler Amine Harit gehörte nicht mal dem Kader an. "Wir haben gewusst, dass es heute nur über den Kampf geht, und so hat Domenico auch aufgestellt", berichtete Manager Christian Heidel und machte manchem Schalker Angst, indem er verkündete: "Wir werden jetzt jede Woche so einen Kampf erleben." Wolfsburg und Hamburg, ebenfalls Klubs in prekären Verhältnissen, sind die nächsten Stationen im Schalker Auswärtsfahrplan.

Einfachste Bälle versprangen den Spielern

Bei allem Respekt vor den Extra-Kräften, die der Selbsterhaltungstrieb verleiht, haben es die Schalker in Mainz doch etwas übertrieben mit der Ehrfurcht vor dem Gegner. Anstatt ihre überlegenen spielerischen Qualitäten zu nutzen, begaben sie sich mutwillig auf das Mainzer Niveau, das während der ersten Halbzeit ein besonders trauriges war. Einfachste Bälle versprangen den Spielern auf rätselhafte Weise, Fehlpässe wurden im Dutzend produziert. Einzig der erfahrene Nigel de Jong und der stets solide Verteidiger Stefan Bell wahrten Bundesliga-Standard.