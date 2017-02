11. Februar 2017, 20:28 Uhr Bundesliga Dortmund scheitert am Letzten - Schalke siegt









RB Leipzig verliert gegen den Hamburger SV 0:3 (0:2), auch Borussia Dortmund unterliegt in Darmstadt mit 1:2 (1:1)

Bayer Leverkusen gewinnt 3:0 gegen Eintracht Frankfurt, Gladbach gewinnt.

Borussia Dortmund hat zum Abschluss einer turbulenten Woche Nerven gezeigt und nach einer desolaten Leistung beim Tabellenletzten Darmstadt 98 verloren. Beim 1:2 (1:1) drei Tage nach dem Einzug ins Pokal-Viertelfinale gegen Hertha BSC präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel erschreckend schwach.

Winter-Neuzugang Terrence Boyd brachte die Lilien mit seinem ersten Bundesliga-Tor in Führung (21.). Raphael Guerreiro erzielte zwar noch den zwischenzeitlichen Ausgleich (44.). Doch der eingewechselte Antonio Colak schoss die Lilien zum ersten Heimsieg seit dem 22. Oktober 2016 (67.).

Vor 17.400 Zuschauern im ausverkauften Stadion am Böllenfalltor erwischten die Gäste einen miserablen Start. Erst verhinderte BVB-Torwart Roman Bürki mit einer guten Parade ein Kopfballtor von Boyd (5.), zwei Minuten später traf Jan Rosenthal nur den Pfosten (7.).

"Es war ein verdienter Sieg von Darmstadt. Allein das zeigt, wie wenig von dem, was uns ausmacht, wir auf dem Platz gesehen haben", sagte BVB-Trainer Thomas Tuchel. "Wenn wir so weit unter unserer Leistungsgrenze spielen und gleichzeitig der Gegner zumindest sehr nahe an seinem Limit, ist es nur fair, dieses Spiel zu verlieren und dass die Mannschaft gewinnt, die ihr Potenzial ausschöpft." Darmstadts Trainer Torsten Frings war dem Ergebnis entsprechend euphorisch. "Wir haben ein überragendes Spiel abgeliefert und all das, was wir uns vorgenommen haben, perfekt umgesetzt. Wir wollten Dortmund nicht ins Spiel kommen lassen."

Tuchel stand schon in der Anfangsphase in seiner Coaching-Zone und brüllte Anweisungen auf den Platz - und dann auch noch den Linienrichter an. Schiedsrichter Wolfgang Stark sprach früh eine Verwarnung in Richtung des Coaches aus, der seine Startelf nach dem Sieg im Pokal auf insgesamt vier Positionen verändert hatte.

Lilien-Trainer Torsten Frings, der als Spieler in 47 Bundesligapartien für den BVB zehn Tore schoss, brachte Neuzugang Hamit Altintop erstmals von Beginn an. Mit dem 34-Jährigen im Mittelfeld zeigten die Hausherren ihre beste erste halbe Stunde der Saison und gingen völlig verdient in Führung.

Gegen die passive BVB-Abwehr stand Boyd bei einer leicht abgefälschten Hereingabe von Marcel Heller genau richtig und bezwang Bürki aus sieben Metern. Es war der erste Lilien-Heimtreffer nach zuvor 484 torlosen Minuten.

Ein erstes Lebenszeichen des BVB gab Marco Reus in der 32. Minute ab, als der Nationalspieler mit seinem Freistoß aus gut 22 Metern nur die Latte traf. Zwar ließ die BVB-Abwehr den Gastgebern weiterhin viel zu viel Raum, in der Offensive reichte aber ein starker Pass von Emre Mor auf Guerreiro, um noch vor der Pause den Ausgleich zu erzielen. Auch nach dem Wiederanpfiff kamen die Dortmunder oft einen Schritt zu spät, Darmstadt spielte weiter mutig nach vorne. Das Frings-Team ging dabei zunächst fahrlässig mit den sich bietenden Chancen um - dann bewies Sidney Sam Übersicht und setzte mit seinem Pass Colak ein, der kurz nach seinem Tor noch das Lattenkreuz traf (70.).

Schalke gewinnt souverän

Der FC Schalke 04 setzt seinen Aufwärtstrend dagegen fort und kann vielleicht doch noch einmal die Europapokalplätze angreifen. Am Samstagabend besiegte der Revierclub den Tabellensechsten Hertha BSC verdient mit 2:0 (1:0) und rückte bis auf acht Punkte an die Berliner heran. Winter-Neuzugang Guido Burgstaller und Nationalspieler Leon Goretzka bescherten den spielerisch stark verbesserten Schalkern vor 61 981 Fans den neunten Heimsieg gegen die Hauptstädter hintereinander. Die Mannschaft von Pal Dardai musste nach dem unglücklichen Pokal-Aus in Dortmund die zweite Pleite im Revier binnen drei Tagen hinnehmen.

Nach dem souveränen 4:1 im Pokal beim SV Sandhausen schickte Trainer Markus Weinzierl seine Elf fast unverändert auf den frisch verlegten Rasen. Lediglich Bayern-Leihgabe Holger Badstuber rückte für Matija Nastasic in die Innenverteidigung und feierte ein gelungenes Heimdebüt auf Schalke. Hertha nahm nach den 120 Minuten von Dortmund am Mittwoch drei Wechsel vor. Für Maximilian Mittelstädt, Per Skjelbred und Vladimir Darida starteten Marvin Plattenhardt, Fabian Lustenberger und Valentin Stocker, der in der Offensiv-Zentrale aber blass blieb und später Darida Platz machen musste.

Die Gäste, die nach dem Spiel beim BVB im Ruhrgebiet geblieben waren, zogen sich von Beginn an weit in die eigene Hälfte zurück. Hertha stand kompakt und überließ den Königsblauen die Initiative. So hatte Schalke viel Ballbesitz, war aber zunächst wenig effektiv. Fast wäre der Revierclub nach einem Konter der Berliner sogar in Rückstand geraten. Doch Salomon Kalou (13.) drosch den Ball aus halblinker Position weit über das Tor von Ralf Fährmann.Pech dann wenig später für Schalke: Goretzka zog aus 18 Metern ab, doch der Pfosten rettete für Rune Jarstein (16.), der machtlos gewesen wäre. Dann reagierte der Hertha-Keeper glänzend. Erneut war es der agile Goretzka (25.), der die Führung auf dem Fuß hatte, Jarstein aber nicht überwinden konnte. Burgstallers Schuss (35.) strich nach toller Vorarbeit von Daniel Caligiuri noch knapp neben das Tor. Dann aber macht es der Ex-Nürnberger kurz vor der Pause besser. Mit seinem zweiten Bundesliga-Tor im vierten Einsatz für Schalke brachte er sein Team nach einem gefühlvollen Zuspiel von Nabil Bentaleb entschlossen und verdient in Führung.

Nach dem 0:1 zeigten die Berliner etwas mehr Neigung, selbst nach vorn zu spielen, blieben aber insgesamt zu ideen- und mutlos. So geriet die aufmerksame Schalker Defensive um Naldo selten in große Verlegenheit. Nach einer starken Einzelaktion machte Goretzka mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze ins untere linke Eck alles klar. Nach dem siebten Saisonsieg fährt Schalke nun gestärkt zum Europa-League-Auswärtsspiel bei PAOK Saloniki am kommenden Donnerstag.