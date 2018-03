11. März 2018, 20:15 Uhr Bundesliga Dortmund ist der BV Batshuayi

Borussia Dortmund gewinnt in der Bundesliga 3:2 gegen Eintracht Frankfurt - und vergrößert den Vorsprung im Kampf um die Champions-League-Plätze.

Marco Russ per Eigentor und zwei Mal Michy Batshuayi treffen für den BVB, Luka Jovic und Danny Blum für Frankfurt.

Von Ulrich Hartmann, Dortmund

Um 19.52 Uhr hat es am Sonntagabend im Südwesten der Dortmunder Innenstadt einen kollektiven Aufschrei der Freude gegeben. Der Schrei hallte aus einem überdimensionalen, grell illuminierten Schrein, in dem mehr als 70.000 Sympathisanten von Borussia Dortmund gegen den jüngsten Abgesang auf ihre Fußballmannschaft anjubelten. Die in Gelb und Schwarz gekleideten Fußballer wollten ihren Fans und der Liga beweisen, dass sie besser sind, als sie es drei Tage zuvor beim 1:2 gegen Salzburg in der Europa League an selber Stelle gezeigt hatten. Und wirklich, diesmal waren sie besser - aber sie benötigten auch Glück. Sie besiegten Eintracht Frankfurt durch einen Treffer von Michy Batshuayi in der vierten Minute der Nachspielzeit mit 3:2 (1:0). Damit blieben sie im elften Bundesligaspiel unter dem Trainer Peter Stöger unbesiegt.

Dieses 1722. Bundesligaspiel von Borussia Dortmund sollte aber auch noch aus einem anderen Grund ein besonderes werden: weil der BVB mit diesen drei Punkten nämlich zum drittbesten Klub in der 55 Jahre alten Bundesliga avancierte. Mit nun 2720 Punkten haben die Dortmunder zum Hamburger SV aufgeschlossen und diesen aufgrund des besseren Torverhältnisses überholt. Werder Bremen ist noch 36 Punkte voraus, der FC Bayern 871 Punkte.

Insofern war die Partie am Sonntag für die Dortmunder im doppelten Sinne eine Art Spiel um Platz drei - sowohl in der aktuellen Bundesligatabelle als auch in der sogenannten ewigen Tabelle. Zu diesem Zwecke hatte Stöger seine Mannschaft umgebaut. Vor allem mit der Heimniederlage gegen Salzburg hatte sich Stöger unzufrieden gezeigt, weshalb er mit Sokratis, Julian Weigl, Mario Götze und erstmals auch dem neuen Mittelstürmer Michy Batshuayi gleich vier Spieler aus der Startelf auf die Bank verbannte und auf den offensiven Flügeln mit Maximilian Philipp und Christian Pulisic zwei motivierte Akteure brachte. Das sollte sich auszahlen.

Batshuayi "war sogar froh", dass er zunächst auf der Bank saß

Auch Frankfurts Trainer Niko Kovac besetzte drei Positionen neu, obwohl seine Mannschaft zuvor vier von fünf Pflichtspielen gewonnen hatte. Dortmund und Frankfurt waren zwar punktgleich in dieses Duell gegangen, aber nicht gefühlsgleich. Unterschiedliche Erwartungshaltungen sorgen für ganz unterschiedliche Wahrnehmungen einer vergleichbaren Situation. Marco Reus spielte beim BVB an der Seite von André Schürrle eine Art Doppelspitze, er hatte am Freitag seinen Vertrag bis 2023 verlängert und in Manager Michael Zorc die Hoffnung begründet, "dass er seine Karriere bei uns beendet". Um Reus herum wird der BVB seine künftige Mannschaft formen, aber ob dies auch vom gegenwärtigen Trainer Stöger mitgestaltet wird, ist offen. "Wir werden zum richtigen Zeitpunkt entscheiden, ob es mit Peter Stöger weitergeht - aber vorher müssen wir erst noch unser Saisonziel erreichen." Wird Stöger also nicht mindestens Vierter, um die Mannschaft für die Champions League zu qualifizieren, dann wird seine Zeit in Dortmund im Sommer wohl enden. Doch nach diesem Sonntag ist mindestens Platz vier wieder sehr wahrscheinlich.

Die Leistungen der Dortmunder spielen außer den Punkten aber auch eine Rolle, sie waren in den meisten der vorangegangenen Spiele nicht so rosig gewesen. Doch diesmal demonstrierten die Borussen von Anfang an Wille, Leidenschaft und Zweikampfstärke. Nach zwölf Minuten fand eine Pulisic-Flanke ihren Weg ins Tor, was Frankfurts Marco Russ allerdings versehentlich selbst erledigte, eher der hinter ihm lauernde Reus dies getan hätte.

Es war klar, dass die Dortmunder die Dominanz der ersten halben Stunde nicht durchhalten würden. Frankfurt begann sich zu wehren. Mit Jonathan de Guzman anstelle von Ante Rebic wollten sie nach dem Wiederanpfiff mehr Torgefahr erzeugen, beim BVB musste der starke Dahoud für Julian Weigl weichen, weil er Gelb-Rot gefährdet war. Aber mit Wechseln haben beide Teams keine Probleme, denn sie haben das, was man in der Branche einen tiefen Kader nennt. Und so wurde ein Wechsel am Ende spielentscheidend: In der 62. Minute kam Batshuayi für Philipp. Ob er sauer gewesen sei, nicht von Anfang an gespielt zu haben, wurde er später gefragt. "Nein, nein", sagte Batshuayi, "ich war sogar froh", er sei müde gewesen. Aber er machte einen sehr wachen Eindruck.

Die Gäste wurden in der Schlussphase immer besser. Nachdem Jovic, ebenfalls eingewechselt, in der 75. Minute per Kopfball auf Flanke von Joker de Guzman ausgeglichen hatte, stellte Batshuayi 125 Sekunden später in der 77. Minute die Dortmunder Führung wieder her. Blum glich in der 91. Minute zwar neuerlich aus - doch Batshuayi ließ ganz Dortmund um 19.52 Uhr noch erbeben.