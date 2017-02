6. Februar 2017, 09:52 Uhr Bundesliga Dortmund feiert die Tage des Döners









Feedback

Anzeige

Die Dortmunder Gefühlsexplosion beim 1:0 gegen Leipzig zeigt, wie viel Druck auf dem BVB-Kessel liegt.

Trainer Tuchel erinnert dieser Tage sogar an Jürgen Klopp.

Hier geht's zur Tabelle und den Ergebnissen.

Von Philipp Selldorf, Dortmund

Außer dem rasanten Spiel war am Samstagabend auch der Speiseplan für die Hauptdarsteller sehenswert und aufschlussreich. Einerseits, weil er Klischees widerlegte - andererseits, weil er Klischees bestätigte. Während die 1:0-Sieger aus Dortmund von ihrem für Askese und Genussverzicht berüchtigten Trainer zum Döner-Festmahl aufgerufen wurden, wahrten die Verlierer aus Leipzig die klinischen Grundsätze ihres Laborprojekts für Hochleistungsfußball: Sie orderten zur Heimfahrt ein veganes Menü in die Kabine.

Auch der 23. Mann und seine Assistenten blieben natürlich nicht unversorgt, Schiedsrichter Tobias Stieler und seine Kollegen trugen - eine Stunde nach dem Abpfiff immer noch in der abgenutzten Einsatzdienstkleidung des DFB - Scampi in ihre Kabine. Diese Mahlzeit auf Kosten der Hausherren hatten sie sich verdient.

Speziell dem Linienrichter Sascha Thielert sind die Dortmunder zu Dank und ewiger Zuneigung verpflichtet. Dass nach unruhigen Tagen im Hause Borussia ein wenig Frieden einkehren konnte, das war vor allem seinem extrem scharfen Blick zu verdanken. Nach mehr als anderthalbstündiger Aufsicht über ein Spiel, das von harten Zweikämpfen, hohem Tempo und einer derbyartigen Intensität geprägt war, behielt Thielert auf seinem Posten an der Seitenlinie auch in der Nachspielzeit noch den präzisen Überblick.

Man weiß nicht, um wie viele Zentimeter sich der Leipziger Einwechselspieler Federico Palacios im Abseits bewegte - die Fernsehbilder geben darüber nicht wissenschaftlich exakt Auskunft -, aber man weiß, dass es allenfalls Zentimeter waren, die dazu führten, dass sein Treffer zum 1:1 nicht zählen durfte.

Anzeige

So blieb dem BVB außer dem Ausgleich in der 93. Minute auch eine wahrscheinlich weltweite Diskussion über den kilometerlangen Mängelkatalog eines verhinderten Spitzenteams erspart. Kommentatoren hätten gewohnheitsmäßig Trainer Thomas Tuchel für die Defizite verantwortlich gemacht, Misstrauen und allgemeine Unzufriedenheit hätten das Klima bestimmt. Außerdem wäre den Borussen der wertvollste Verteidiger abhandengekommen: "Hätte das Gegentor gezählt, hätte man mich ins Krankenhaus einliefern müssen", versicherte Abwehrspieler Sokratis, mit einem Faustschlag vor die Brust feierlich den drohenden Herzinfarkt anzeigend.

Und unangenehm wäre die Debatte auch für Marco Reus geworden. Der Nationalspieler hatte sich im Auslassen erstklassiger Tormöglichkeiten von Mal zu Mal selbst übertroffen, Tuchel übertrieb keineswegs, als er behauptete, dieses 1:0 sei in Wahrheit "ein verkleidetes 4:0 gewesen: Wir hatten hochkarätigste Chancen in großer Anzahl und hätten zwei, drei, vier Tore nachlegen können". Reus war der Mann, der zwei, drei, vier Tore ausließ, "fast schon fahrlässig", wie Tuchel fand.

Aber Reus war zugleich der Mann, der das Dortmunder Spiel in der zweiten Halbzeit inspirierte und an entscheidender Stelle anspitzte. Sokratis vertrat daher die Meinung, dass Marco Reus der "Man of the Match" gewesen sei, nicht wegen seiner offensiven Geistesblitze, sondern wegen der aufopferungsvollen Verteidigungsarbeit, die er obendrein für das Team leistete. Der griechische Abwehrmann hätte sich aus ähnlichem Grund ebenso für die Auszeichnung bewerben können. Im Grunde hatte die komplette Dortmunder Elf wie ein Sondereinsatzkommando agiert, nicht wiederzuerkennen gegenüber dem faden Auftritt in Mainz in der vorigen Woche.