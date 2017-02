25. Februar 2017, 17:39 Uhr Bundesliga Dortmund beschenkt Tuchel zum Hundertsten









Feedback

Anzeige

Borussia Dortmund gewinnt 3:0 in Freiburg und erfreut damit Trainer Tuchel.

RB Leipzig schlägt widerspenstige Kölner und Mainz überrascht in Leverkusen.

Hier geht's zu den Ergebnissen und zur Tabelle.

Eine starkes Team von Borussia Dortmund hat Thomas Tuchel seinen 100. Sieg als Bundesliga-Trainer beschert. Der Champions-League-Achtelfinalist gewann am Samstag beim SC Freiburg 3:0 (1:0) und festigte vorerst seinen dritten Tabellenplatz. Abwehrspieler Sokratis (13. Minute) und Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang mit einem Doppelpack (55./70.) erzielten die Treffer zum 12. Erfolg der Borussia im Breisgau nacheinander. Gegen keinen anderen Bundesliga-Konkurrenten weist Dortmund eine solche Serie auf.

RB Leipzig hat derweil zu alter Heimstärke zurückgefunden. Der Aufsteiger setzte sich gegen den 1. FC Köln verdient mit 3:1 (2:0) durch, nachdem die Sachsen zuvor dem Hamburger SV zu Hause mit 0:3 unterlegen waren. Der Schwede Emil Forsberg (5.), Dominic Maroh (34./Eigentor) und Timo Werner (65.) trafen bei einem Gegentor von Yuya Osako (53.) für RB.

Schlusslicht Darmstadt 98 ist statistisch gesehen schon abgestiegen. Die Lilien verloren das "Sechs-Punkte-Spiel" gegen den direkten Konkurrenzen FC Augsburg 1:2 (0:0) und haben nach 22 Spieltagen acht Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz - das aufzuholen ist in der Liga-Geschichte noch keinem Team gelungen.Marcel Heller brachte die Gastgeber zwar in Führung (47.). Doch FCA-Kapitän Paul Verhaegh per Foulelfmeter (54.) und Raul Bobadilla (85.) drehten die Partie zugunsten der Schwaben, die sich durch ihren vierten Auswärtssieg der größten Abstiegssorgen entledigten.

Der FSV Mainz 05 hat seine Auswärtspleitenserie beendet und gleichzeitig die Aufholjagd des Champions-League-Starters Bayer Leverkusen jäh gestoppt. Nach zwei Siegen in Folge unterlagen die Werkskicker den Rheinhessen mit 0:2 (0:2). Zuvor hatten die Kicker aus der Karnevalshochburg sechsmal in Folge auswärts verloren (2:16 Tore).Innenverteidiger Stefan Bell (3.) per Kopf nach Eckball des Ex-Leverkuseners Levin Öztunali und Öztunali per Freistoß aus 28 Metern (11.), der an Freund und Feind vorbeiging, schossen die Gäste frühzeitig mit 2:0 in Führung. Am vergangenen Dienstag hatte Bayer in der Königsklasse im Achtelfinalhinspiel gegen Atletico Madrid schon eine bittere 2:4-Schlappe zu Hause hinnehmen müssen.