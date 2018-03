16. März 2018, 23:22 Uhr Bundesliga Die Torjäger treffen

Dank eines Doppelpacks von Gomez siegt Stuttgart 2:1 in Freiburg. Der VfB ist nach dem siebten Spiel in Serie ohne Niederlage fast schon gerettet.

Mario Gomez hat den VfB Stuttgart durch einen Doppelpack fast schon den Verbleib in der Fußball-Bundesliga gesichert und vor den Augen von Bundestrainer Joachim Löw beste Eigenwerbung betrieben. Beim SC Freiburg sorgte der 32-Jährige am Freitagabend für den verdienten 2:1 (1:0)-Sieg und das siebte VfB-Spiel in Serie ohne Niederlage. Gomez erzielte bereits nach vier Minuten per Kopf die Gäste-Führung, in der 75. Minute gelang ihm dann die Entscheidung. Für Freiburg hatte Torjäger Nils Petersen (53.) zwischenzeitlich ausgeglichen.

Für Torjäger Gomez waren es bereits die Treffer Nummer fünf und sechs, seit er im Winter zurück nach Stuttgart gekommen war. Damit bleibt der VfB unter Trainer Tayfun Korkut weiter ungeschlagen. Hatte sich der Aufsteiger beim Amtsantritt des Deutsch-Türken noch in höchster Gefahr befunden, winkt nun sogar die Europacup-Teilnahme. Die Freiburger müssen dagegen als Tabellen-14. zittern. Das Polster von fünf Punkten auf den Relegationsrang könnte sich am Samstag noch verkleinern.

24 000 Zuschauer sahen im ausverkauften Schwarzwald-Stadion ein durchwachsenes Bundesliga-Spiel ohne viele Torchancen. Der VfB kontrollierte über weite Strecken die Partie. Erst im zweiten Durchgang hatten die Freiburger mehr Zug zum Tor.