Angreifer Mark Uth wechselt im Sommer ablösefrei von der TSG Hoffenheim zu Schalke 04.

Für Hoffenheim ist es nach dem Abgang von Sandro Wagner zum FC Bayern der nächste Verlust im Sturm. Auch der ausgeliehene Serge Gnabry kehrt im Sommer wohl nach München zurück.

Ein vierter Tabellenplatz wie zuletzt ist die Ausnahme, nicht die Regel. Das wissen Spieler wie Uth, und auch der ehrgeizige Trainer.

Von Tobias Schächter, Hoffenheim

Vor wenigen Tagen gab Dietmar Hopp dem Vereinsmagazin der TSG Hoffenheim ein Interview, das in Wahrheit eine Grundsatzrede war. Titelambitionen? Sorry, sagte der TSG-Gesellschafter, dafür sei er nicht der Richtige. Ein einstelliger Tabellenplatz würde ihn "happy" machen. Dass man dann die graue Maus bleibe, müsse man aushalten. Das Geschäftsmodell der TSG sei es, Spieler zu entdecken, auszubilden und dann zu verkaufen. Im Schnitt müsse der Klub pro Jahr fünf bis zehn Millionen Euro Transferüberschüsse erwirtschaften, rechnete Hopp vor und sagte, er habe seit 2012 kein zusätzliches Geld "einschießen müssen".

Manchmal, sagte der 77 Jahre alte Milliardär und SAP-Mitgründer, müsse man allerdings auch riskieren, dass ein Spieler ablösefrei wechsle - so wie im vergangenen Sommer Sebastian Rudy zum FC Bayern. Dann äußerte sich Hopp zu Mark Uth.

Der 26-Jährige war in der Hinrunde mit zwölf Toren und drei Vorlagen in 23 Pflichtspielen der beste TSG-Angreifer. Ein Blick auf dessen Torquote zeige, sagte Hopp, dass es sich gelohnt habe, Uth im Sommer zu halten. Damals hätten die Hoffenheimer den Linksfuß für einen zweistelligen Millionen-Betrag an den 1. FC Köln verkaufen können. Bei der TSG versuchten sie zuletzt, Uths Vertrag zu verlängern. Vergeblich. Am Dienstag gab die TSG bekannt, dass der Stürmer im Sommer zum FC Schalke 04 wechseln wird. Ablösefrei.

Der Wechsel sei für ihn der "nächste richtige Schritt", sagt Uth

Es ist ein Transfer, der verdeutlicht, dass der Klub tatsächlich das ist, was Hopp in ihm sieht: ein Ausbildungsverein. Ein Verein also, der ein Sprungbrett für eine größere Karriere darstellen kann. Und daher kein Verein, der selbst schon eine lange, ruhmreiche Karriere verspricht.

Uth, über den Trainer Julian Nagelsmann sagt, er gehöre im Bereich Abschlussqualität unter die Top 5 in der Bundesliga, erklärte, der Wechsel sei für ihn der "nächste richtige Schritt". Einst in seiner Heimatstadt Köln beim FC verkannt, spielte sich Uth von 2015 an in Hoffenheim in den Fokus. Bei Schalke sieht er nun bessere Perspektiven - dabei liegt der Klub vor dem Rückrundenstart am Wochenende als Tabellenzweiter nur vier Punkte vor der TSG, dem Tabellensiebten.

Die Hoffenheimer blicken zwar auf das erfolgreichste Jahr ihrer Vereinsgeschichte zurück, aber ein vierter Tabellenplatz wie zuletzt und die damit verbundene Europapokal-Teilnahme ist die Ausnahme, nicht die Regel. Das wissen Spieler wie Uth, und auch der ehrgeizige Trainer. Uth, so ist zu hören, erhofft sich auf Schalke eine Aufbruchsstimmung mit dem Trainer Domenico Tedesco - und dadurch auch, dauerhaft international spielen zu können. Angebote aus England und Italien schlug er aus, Gladbach war beim Gehaltspoker ausgestiegen.