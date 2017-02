4. Februar 2017, 17:39 Uhr Bundesliga Die Bayern-Pointe bleibt diesmal aus









Der FC Bayern lässt gegen Schalke 04 Punkte liegen. Das Unentschieden ist nicht unverdient.

Nach Lewandowskis Führung haut Naldo einen haltbaren Freistoß ins Tor von Manuel Neuer.

Von Matthias Schmid

Ob Holger Badstuber gedankenverloren und in seiner Vorfreude die Bayernkabine aufgesucht hat, als er am Samstagnachmittag durch die Tür der Fröttmaninger Arena schritt, ist nicht bekannt. Bizarr werden seine Gefühle in jedem Fall gewesen sein, irgendwo zwischen Freude und Verwirrung. Denn der langjährige Spieler des FC Bayern trug plötzlich einen blauen Trainingsanzug statt eines roten spazieren, im neuen Jahr hatte sich der 27-Jährige dem FC Schalke 04 angeschlossen.

Es ist alles noch neu und aufregend für Badstuber, vor allem wenn Spielplan und Trainer es so wollen, dass er seine erste Partie von Beginn an für den neuen Klub gegen den alten macht. Als der gebürtige Allgäuer später aus der Kabine die Treppen gemächlichen Schrittes hochstieg zum Spielfeld, liefen ihm als erstes seine bisherigen Teamkollegen Arjen Robben und Javi Martinez über den Weg, er herzte sie, sie herzten ihn. Alle lachten wie Lausbuben vor der ersten Stunde des Tanzkurses.

Auf dem Rasen benötigte Badstuber dann nicht lange, um gleich im Mittelpunkt zu stehen. Indem er Robben, der sich den Ball beim Dribbling zu weit vorgelegt hatte, mit einem Abpraller von seinem Schienbein zurück ins Spiel brachte. Der Niederländer spielte schnell weiter zu Arturo Vidal, der durchsteckte zu Robert Lewandowski. Der Pole machte dann das, was er am besten kann: herrliche Tore schießen. Er chippte den Ball lässig über den heranstürmenden Ralf Fährmann zum 1:0 hinweg (9.).

Doch Badstubers Fauxpas, sein erstes Bundesligaspiel in dieser Saison von Anfang an und seine Auswechslung nach fast 60 Minuten wegen eines lädierten Oberschenkels waren nicht das Thema nach dem Spiel. Die Geschichte war eine andere, weil das Spiel nach dem Ausgleich von Naldo 1:1 (1:1) endete. Es war sogar ein glückliches Unentschieden für den FC Bayern, der sich anders als in den vorangegangenen knappen Siegen in Freiburg und Bremen diesmal nicht mehr auf den wiedergefundenen Bayern-Dusel in Kombination mit einem späten Geniestreich Lewandowskis verlassen konnte.

Die Mannschaft von Carlo Ancelotti tut sich in diesen Wochen schwer, spielerische und überraschende Lösungen gegen Mannschaften zu finden, die sich nicht nur um den eigenen Strafraum formieren, sondern versuchen, mutig mitzuspielen. "Es war ein schweres Spiel, weil Schalke gut gespielt hat. Die zwei Linien im Mittelfeld waren zu weit auseinander. Da müssen wir besser zusammenarbeiten, es ist keine Frage der Qualität. Nur am Schluss konnten wir den Druck etwas erhöhen, aber es war nicht genug", sagte Ancelotti nach dem Spiel. München fehlt momentan das Tempo, die Raffinesse und die Leichtigkeit für eine Spielweise, die den Gegner einschüchtert und die Zuschauer begeistert. Sogar ein frühes Tor half nicht. "Unser Plan wäre zu 100 Prozent aufgegangen, wenn wir gewonnen hätten. Aber wir können sehr zufrieden sein", sagte Schalkes Trainer Markus Weinzierl.

Vielmehr hatten sich die Schalker nicht vom früheren Gegentreffer irritieren lassen, begünstigt hatte hatte das natürlich der schnelle Ausgleich durch Naldo, dessen Freistoß Manuel Neuer durch seine abwehrbereiten Hände gleiten ließ - an einem normalen Tag hält der Nationaltorhüter diesen Ball sicher. Doch er wäre nicht der beste Torhüter des Planeten, wenn er sich dadurch hätte verunsichern lassen. Neuer kann einen solchen Fehler schnell aus seinem Kurzzeitgedächtnis schütteln. Gegen den Schuss von Sead Kolasinac aus kurzer Distanz riss er blitzschnell seine Fäuste hoch (17.).